毒駕奪命 警方將依SOP加強查緝

市長謝國樑與警察局長林信雄召開記者會，強調對毒駕「零容忍」。（記者張上耕攝）

記者張上耕∕基隆報導

基隆警方加強查緝毒品犯罪且防制毒駕，以維護市民生命財產安全，由市長謝國樑及局長林信雄十二日上午召開記者會，謝國樑強調對毒駕「零容忍」，警方將依警政署頒布的查緝毒駕的ＳＯＰ，加強進行查緝。

市警局為防制毒品犯罪，降低因毒品犯罪而衍生各類犯罪，以「查緝製造、販賣、施用及持有各類毒品」為核心目標，針對轄區特性，規劃各項查緝工作，不斷精進緝毒量能，並自今年四月十四日起，編排「閃耀基榮」專案路檢勤務，在各分局加強規劃夜間、深夜時段，在全市三十八處重要截點及縣市交界處之路口（或路段），實施路檢勤務，每日夜間及深夜擇定八處，不同時段及地點，攔檢盤查可疑人車，以防範不法，維護基隆市治安，截至今年十一月三十日為止，已查獲各類刑案計五十四件。

市警局今年一月到十一月，查獲毒品案件一千三百二十五件、查獲一千三百二十一人，相較去年同期增加四百零三件、三百六十八人，其中混合式毒品分裝場查獲三十七件，相較去年同期增加二十五件，並針對近期頻傳的吸毒後駕車案件，強化查緝力道，今年迄今已查獲一百四十二件，相較去年同期增加七十六件。

警政署為杜絕駕駛人僥倖心態，防範毒駕肇事發生，在今年九月五日到十二月三十一日，推動全國同步「查緝毒駕犯罪專案」，截至本月四日為止，基市警局查獲毒駕六十六件，為該組縣市查緝最多的縣市。

有關日前發生在基市南榮路段毒駕車禍事故，造成七旬老翁送醫後不治，員警到場發現轎車內座位上有毒品（依托咪酯），當場將駕駛人實施逮捕，並對肇事者實施毒品唾液快篩也為陽性反應，依法將犯嫌帶返偵辦，全案依毒品危害防治條例及公共危險罪嫌，移送基隆地檢署偵辦，毒駕犯嫌在本月十日深夜十一點左右，經法官裁定羈押。

基隆市九個月發生四起毒駕事件，造成重大交通事故，市議員鄭文婷說，基隆市好像已變成「毒駕之都」。

鄭文婷要求市府應立即公布完整毒駕數據，加強熱點區域路檢、啟動跨局處合作機制，必要時研議比照酒駕的連坐、加重處罰等制度，建立有效的預防與追蹤機制。不能讓市民每天上街，都要擔心下一秒遭毒駕撞上，基隆恐怕真的會成為全台灣的「毒駕之都」。