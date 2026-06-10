毒駕奪命！73歲翁慘噴飛再被輾亡 女駕駛遭押

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

監視器拍下，毒駕的林女撞擊穿越馬路的梁姓老翁。（圖／翻攝畫面）





新北市蘆洲區昨（9）日凌晨發生一起死亡車禍。一名73歲梁姓老翁深夜步行穿越馬路時，先遭47歲林姓女子駕駛的休旅車撞擊，隨後又遭後方66歲李姓男子駕駛的黑色賓士轎車輾過，造成梁姓老翁頭部及全身多處重創，送醫搶救後仍宣告不治。警方進一步調查發現，林女毒品唾液快篩呈安非他命及卡西酮陽性反應，訊後依毒駕致死及毒品等罪嫌移送，並經法院裁定羈押；而後車駕駛則依過失致死罪移送，檢方諭令交保。

行人穿越馬路 遭兩車接連撞擊亡

根據警方調查，事故發生於9日凌晨3時許，梁姓老翁當時步行穿越中原路，未依規定行走於行人穿越道，途中遭林女駕駛的休旅車猛烈撞擊後，梁男倒地不起，而緊隨其後、同向行駛的李男因反應不及，再度輾壓倒臥路面的梁姓老翁。救護人員獲報趕抵現場後，立即將傷者送往新北市立聯合醫院三重院區急救，但仍因傷勢過重，於凌晨4時56分宣告死亡。

廣告 廣告

緊隨其後的李男因反應不及，再度輾壓倒臥路面的梁姓老翁。（圖／翻攝畫面）

救護人員獲報趕抵現場。（圖／翻攝畫面）

女駕駛毒駕釀禍！檢方聲押獲准

警方指出，事故發生後立即對兩名駕駛實施酒測，結果均無酒精反應。不過在進一步進行毒品唾液快篩時，林女被驗出安非他命及卡西酮陽性反應，李男則為陰性。警方隨即依涉嫌毒駕致死及違反《毒品危害防制條例》將林女逮捕，並依法採尿送驗、製作相關紀錄及扣押車輛，全案移送新北地檢署偵辦。

新北地檢署表示，林女涉嫌施用毒品後駕駛動力交通工具，造成行人死亡，涉犯《刑法》第185條之3施用毒品駕車致人於死罪，犯罪嫌疑重大。檢察官考量林女有逃亡及反覆實施犯罪之虞，向法院聲請羈押獲准。至於後車駕駛李男，則依過失致死罪嫌移送偵辦，經檢方訊後諭知交保。

新北地檢署強調，毒品影響駕駛判斷能力，對公共安全危害極大，對於施用毒品後仍駕車上路、進而造成重大傷亡的案件，將依法從嚴從重追訴，杜絕毒駕歪風，維護用路人安全與社會秩序。

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

更多東森新聞報導

快訊／板橋傳槍響！毒駕男拒檢逃逸 警連開8槍逮人

彰化員林毒駕男「連撞2車」 民眾肉身攔車被甩開

高雄男毒駕連環違規遭羈押 再吞13萬多元罰單

