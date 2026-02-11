毒駕女子拖行撞死派出所長 死者父母痛斥求死刑

社會中心／綜合報導

前年發生在土城，清水所所長劉宗鑫攔檢一名毒駕女子，卻遭高速拖行約200公尺，撞上護欄傷重不治！女子被依殺人罪起訴，但新北地院開庭，她仍否認犯罪，甚至強辯稱是所長拉扯衣袖影響駕駛，也以為所長會放手，沒想到造成死亡。法庭還發現，她當時已懷孕5個月，卻仍混用多種毒品，羈押期間產下一子，死者爸媽痛斥罔顧天良。

時任清水所長劉宗鑫父親：「我現在心頭很亂，因為今天是訴訟的最後一哩路，我要全心全意把精神貫注在那邊。」庭審倒數時刻，劉宗鑫爸媽不敢鬆懈，強忍悲痛到新北地院出庭，要為兒子討公道！

時間回到2024年10月，就在新北地院旁，時任土城清水派出所所長劉宗鑫，看到違停的權利車上前盤查。女駕駛搖下車窗，假意配合，卻突然猛油門逃逸，所長被掛在車邊一路拖行約200公尺，最後撞上工程護欄，全身多處骨折，頭部重創，送醫不治。後來從女子家中搜出安非他命，而且她當時已懷孕5個月，卻仍混用多種毒品。開庭不認罪，反說是所長拉扯衣袖影響駕駛導致，讓做爸爸的聽不下去！









時任清水所長劉宗鑫父親：「希望藉著第三監督媒體，來把我們這種血淋淋的這種困苦悲痛，轉達給社會周知讓社會祥和安定，這是我最大的盼望。」爸爸強忍淚水，控訴女陳女泯滅人性、殘忍冷血，應該判死！尤其兒子「建中、師大畢業」，是為了繼承父志，才投考警大研究所，通過特考。顧家的2寶爸，如今留下孤兒寡母，怎麼能不讓兇手付出代價！





