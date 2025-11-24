毒駕女拒檢狂逃衝撞警車 桃警連開8槍擊破輪胎強勢逮人

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】桃園市今（24）日下午上演一場驚險的毒駕逃逸追逐！一名51歲許姓女子因車內被員警目視發現毒品吸食器，警方要求檢查，但駕駛拒不受檢高速逃逸，沿途瘋狂蛇行、甚至衝撞警車，嚴重危及民眾及用路人安全。警方最終在龜山區展開果斷攻勢，連開8槍擊破輪胎、強勢破窗逮人，成功阻止危害擴大。

51歲許姓女子毒駕還跑給警察追，警方朝輪胎連開8槍制伏。（記者翻攝）

桃園警察分局指出，小檜溪派出所員警於今（24）日15時43分，在三民路一段與自強路口攔查一輛未依規定打方向燈的小客車時，從車內清楚看見毒品吸食器，許姓女駕駛立刻踩油門加速逃逸。警方立即通報線上警網展開攔截圍捕。

許女沿三民路、長壽路急速逃離，沿途激烈蛇行企圖擺脫追捕，甚至直接衝撞警車，現場交通繁忙，其行為已構成重大公共危險。員警最終於龜山區長壽路與忠義路一段完成包夾，員警下車後對車胎連開8槍，成功擊破前輪與右後輪，使車輛失去行駛能力，並隨即破窗將人拉出制伏。

嫌犯衝撞警車，導致警車左前方、右後方皆受損。（記者翻攝）

警方於車內查獲海洛因、安非他命等毒品，並以毒品唾液快篩，確認許女駕車前即有吸食毒品。全案依《毒品危害防制條例》及《公共危險罪》移送偵辦。警方強調，對於拒檢毒駕、危害公共安全者，將依法嚴辦，絕不容許毒駕行為危及社會安全。

