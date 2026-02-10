毒駕女撞死派出所長…父怒求死刑 母哭倒法庭「只能緊抱兒衣物」
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，前年9月30日深夜攔查女毒犯陳嘉瑩時，竟遭陳女開車衝撞拖行撞擊護欄喪命。新北地方法院國民法官今審理，劉家包括劉父、劉母、妻子、岳母，甚至劉宗鑫一對幼女全員到齊，各自陳述科刑意見，劉父怒求判處陳女死刑，劉母則開口不到5句話，便哭倒在證人席上，只能悠悠細數愛子之心，場面令人鼻酸。
今天除劉家人外，國民法官還傳來劉宗鑫時任清水派出所的前同事羅姓警員，證稱劉宗鑫憨厚、忠心、努力、對同仁一視同仁，做事總是站在第一線，把派出所當成第二個家，最後語帶哽咽表示，自己看過當時路口的監視器影片，當看到同仁被車子這樣甩來甩去最後撞死，讓他相當心痛，「希望法官能有公正的判決」。
昨天開庭時，陳女否認有殺人犯意，辯稱當下以為自己開車加速以後，劉宗鑫就會放手，未預料到會產生致死結果，這番說詞讓家屬無法接受。同樣警職退休的劉父表示，他的獨子為維護社會治安，親自帶隊執行巡邏臨檢勤務，卻遭陳女以極其殘忍之方式加害，最終因公殉職，白髮人送黑髮人，此痛非言語所能形容。
劉父還說，這件事造成劉家2個家庭因此破碎，一個是他、妻子與兒子的家庭，另一個是兒子、媳婦和2名幼女的家庭，全家人為此長期接受心理與身心科治療，創傷難以復原，但陳女或其家屬從未向他們表達任何歉意或悔意，因此他希望法官能將陳女處以最嚴厲之刑，也就是死刑，以告慰兒子英靈，還給社會正義。
劉母則表示，兒子從小就是個懂事、貼心、用功的孩子，從不讓父母操心，當初為了考上建中，整整一年多不敢靠床睡覺，深夜常常窩在廚房與廁所苦讀，從警後更是擔心他們年邁，要幫父母換個有電梯的新房子，從兒子過世起，世界天塌地陷，思念與痛苦難以言喻。直到今天仍希望這一切只是一場夢。
劉母流著淚說，每當面對媳婦和兩個小孫女，她心裡感到無比心酸與自責，總覺得是自己沒有把宗鑫照顧好，才會讓她們沒有丈夫、沒有爸爸。夜深人靜、思念湧上心頭時，「我只能抱著宗鑫生前穿過的衣服，緊緊地抱著，聞著那熟悉的味道。那是他留下來，唯一還能讓我感覺他存在的方式。那一刻，我彷彿覺得他仍在我身旁，沒有離開；可當我回過神來，現實卻一次又一次提醒我，他已經再也回不來了。」
最後發言的陳女則表示，自己不是沒想過要道歉，也曾經寫過信，但每次開庭時家屬都很激動，所以讓她不敢再上前。此外，先前檢察官指控她不容易感到抱歉，是因為自己正在吃很重的身心科藥物，沒辦法有太大的情緒起伏，其實她心裡仍感到相當抱歉。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
