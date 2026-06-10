毒駕女蘆洲撞倒路人害輾斃 新北檢聲押獲准

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（中央社記者曹亞沿新北10日電）新北又一起毒駕致死案，昨天凌晨林姓女子施用毒品後，開車經蘆洲區撞倒行人，行人遭後方車輛輾壓死亡。林女當場被捕送辦，檢方審酌林女涉毒駕致死罪嫌重大，向法院聲押獲准。

新北市警察局蘆洲分局今天以訊息指出，9日凌晨3時許，47歲林姓女子開車行經中原路一帶時，撞上行人7旬梁姓男子，梁男被撞倒地後，又被後方李姓男子駕駛的小客車輾壓，梁男當場無意識，送往新北市立聯合三重醫院，搶救後仍宣告不治。

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警方到場後隨即對林女、李男2名駕駛實施酒測，酒測值皆為0，但林女經毒品唾液快篩呈安非他命、卡西酮陽性反應，李男則呈陰性反應，警方當場逮捕林女並移送地檢署，李男則依過失致死罪報請偵辦。

新北地檢署今天指出，審酌林女涉犯刑法第185條施用毒品駕駛動力交通工具致人於死之罪，罪嫌重大，且有逃亡及反覆實施犯罪之虞，向新北地院聲請羈押獲准。檢方強調，針對漠視公共安全的毒駕行為，必從嚴從重追訴，絕不寬貸。（編輯：張銘坤）1150610