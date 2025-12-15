毒駕害命男背景曝！不只闖禍一次…這次「吸喪屍煙彈」肇事撞死賣菜婦

社會中心／陳弘逸報導

基隆市55歲楊姓男子昨天（15日）上午涉嫌毒駕上路，行經仁愛區仁一路失控暴衝，3名路人及8輛機車，釀成1死2傷事故。（圖／翻攝畫面）

基隆市55歲楊姓男子昨天（15日）上午涉嫌毒駕上路，行經仁愛區仁一路失控暴衝，3名路人及8輛機車，釀成1死2傷事故；肇事的楊男被搜出車上，含有二級毒品「依托咪酯」，遭警方依法將人逮捕。據悉，楊男前科累累，過去早有「毒駕」前科，都是自撞未傷及他人，未料，這次釀成大禍撞死婦人，被依過失致死罪送辦。

這起事故發生在昨天（15日）上午11時許，55歲楊姓男子涉嫌毒駕上路，行經基隆仁一路時，失控暴衝，波及3名路人及8輛機車，其中，遭撞的60歲林姓婦人傷勢嚴重，送醫不治。後續，警方從楊男車上查獲電子煙彈，含有二級毒品「依托咪酯」，隨即依法將人逮捕。

遭撞的60歲林姓婦人傷勢嚴重，送醫不治。（圖／翻攝畫面）

據《自由時報》報導，肇事的楊男有重利、毒品、妨害自由等罪，早已前科累累，毒品年資從吸食安非他命，直到近年改吸食依托咪酯，至少3次毒駕紀錄，都是自撞未傷及他人，未料，這次釀成大禍撞死婦人，被依過失致死罪送辦。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

