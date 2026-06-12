桃園毒駕害死2路人！一張就診單悲揭護理師「拿亡者照尋人」 癌妻認出大哭
桃園市30歲張姓男子毒駕，撞死2名無辜路人，自己也傷重送命。桃園地檢署檢察官12日抵事故現場勘驗，重建事故經過，現場發現就診單。其實，整個毒駕拒檢演變為撞死路人事故，地點就在敏盛醫院旁，第一時間死者身份不明，目擊者上社群平台描述指出，當護理師拿著死者的照片到病房時，躺在隔壁床的阿姨一眼認出是自己的家人，情緒瞬間潰堤。
警方調查指出，死者之一的太太因罹癌住院，當護理師和警察拿著亡者照片，挨著病房找看看有沒有人認識，該名妻在病床上認出自己的丈夫，當場大哭。
毒駕害命事故發生在11日晚間20時27分，地點就在敏盛醫院旁。目擊者表示先聽到巨響，後來看到有人躺在地上，都在做CPR(心肺復甦術)，其中有一個人少了一條腿。
桃園地檢署12日重返事故勘驗，指出張男（30歲）涉嫌於11日晚間，在桃園市桃園區春日路1051巷口前，駕駛自用小客車失控撞擊行經該處的葉姓(50歲)、侯姓(60歲)民眾，導致2人死亡。
檢察長張春暉即刻指派主任檢察官陳淑蓉、檢察官杜敏瑜聯繫桃園市警察局桃園分局指揮偵辦。 檢察官12日上午率同法醫先至車禍現場勘驗，再至各醫院相驗死者。
張男在撞人後送醫急救不治，但其尿液檢驗呈現安非他命陽性反應，張男所涉罪責檢方將積極查明。地檢署也通報犯保協會桃園分會人員到場關懷家屬，提供家屬慰問金新臺幣5,000元，並偕同律師到場協助扣押被告財產等法律服務，落實犯罪被害人權益保障。
發稿時間11:12 更新時間12:38
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