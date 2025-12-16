毒駕年增8倍 新型毒品變化快速 國教盟籲雙層檢測防漏檢

毒駕案件年增8倍，國教盟今天呼籲建立雙層檢測通報制度。（國教盟提供／林縉明台北傳真）

刑事局統計，去年查獲2169件毒駕案，是2023年267件的8.1倍，今年光是1到9月就有5468件，是去年整年的2.5倍。國教盟今天倡議，用科技反制科技的兩層式新興毒品檢測與通報制度，避免出現漏檢或爭議。

近日桃園某國中校園發生疑似「喪屍煙彈」事件，後續出現送驗陰性，引發「烏龍」質疑。國教盟認為，這不是烏龍，而是新興毒品快速變形、檢測與通報制度仍停留舊工具的警訊。所謂「陰性」，僅代表在該次檢體、該次方法與可檢項目下未檢出，不等於風險不存在，更不代表校園毒品防制可以鬆手。

國教盟理事長王瀚陽指出，肯定警方依法採證、送驗、釐清事實的作法，真正問題不在警察，而在制度，當新興毒品透過電子煙載具進入校園，若只靠單點、單次、單方法檢測，面對成分快速翻新，很容易出現漏檢或爭議，社會就會在先恐慌、再翻案間反覆擺盪。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海醫師表示，警察的做法合適，第一線可先以快篩掌握風險，但快篩屬免疫檢測，可能出現偽陽性；更關鍵的是，新興毒品成分多變，若仍以傳統常規項目檢驗，可能出現「症狀高度可疑、結果卻陰性」的落差。因此，當快篩呈陽性或出現高度臨床疑慮時，應以液相層析串聯質譜進一步確認與定性，才能避免誤判、也避免錯失介入時機。

國教盟青年部執行長李雨函指出，這起事件不只關乎校園，也與毒駕公共危險源頭相同。根據刑事局統計，去年（2024年）共查獲2169件毒駕案，是前一年（2023年）267件的8.1倍，今年光是1到9月就有5468件，是去年整年的2.5倍，顯示風險正在快速擴散。

國教盟建議，採用兩層式新興毒品檢測與通報制度，第一層唾液快篩，用於校園突發事件與第一線執法現場，先快速辨識風險、啟動保護與通報。第二層液相層析串聯質譜，當出現兩種情況即應立即銜接，一是快篩結果疑似偽陽性或結果爭議高；二是出現明顯生理毒品反應（如抽搐、意識混亂、步態不穩等）。第二層檢測結果作為後續醫療處遇、溯源追查與司法判斷的確認依據，讓「快」與「準」同時到位。

