毒駕悲劇連環爆！蔣萬安主張源頭嚴查

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▲台中市昨晚再發生毒駕憾事，造成2死1傷慘劇。（圖／翻攝畫面，2026.06.12）

[NOWNEWS今日新聞] 彰化縣埔鹽分駐所長陳國銘日前執勤時，遭施姓毒駕男子倒車衝撞並輾壓，導致雙腿嚴重骨折。施男遭檢方聲押後，卻被彰化地院裁定無保請回，引發全國譁然。經台中高分院撤銷發回後，彰化地院今天上午重開羈押庭，改裁定施男羈押獲准。台北市長蔣萬安強調，遏止毒駕必須從源頭追查、後端重罰；南投縣長許淑華感慨，若法官沒有毒駕零容忍的意識與同理心，還是會造成憾事。

彰化縣4日發生施男因拒絕警方攔查企圖逃逸、倒車衝撞員警，造成陳國銘雙腿遭車輪輾過、傷勢嚴重。地院裁定無保請回，引發社會強烈反彈，民眾質疑司法輕縱暴力毒駕行為。經檢方抗告成功，全案今（12）日出現逆轉，施男遭裁定羈押。

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遲來的正義？藍營首長齊批毒駕亂象

施男遭收押被不少人視為「遲來的正義」，但毒駕釀禍事件仍持續發生。台中昨晚又傳出疑似毒駕造成2死1傷重大車禍，再度引發社會對毒駕問題的關注。

台北市長蔣萬安上午到南投，出席巧克力咖啡節記者會，與南投縣長許淑華推廣在地產業。面對媒體詢問毒駕案件頻傳的看法，蔣萬安表示支持中央提高毒駕刑責，他認為除了加重處罰，更應從毒品源頭追查、後端重罰雙管齊下，建立完整防制機制，才能有效遏止毒品氾濫與毒駕亂象。

許淑華則感慨指出，再過3天就是警察節，第一線警察同仁冒著生命危險執勤，毒駕犯撞斷所長雙腿卻一度獲得無保請回，不僅打擊警察士氣，也凸顯問題不只在立法面，更在執行面。她表示，社會普遍主張對毒駕、酒駕零容忍，也要求提高刑責，若司法實務上缺乏對被害人及社會安全的同理心，即使法律再嚴，也難避免憾事一再發生。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！



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