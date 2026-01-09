毒駕惡性不改！前年才撞車 淡水男「口鼻沾白粉」自摔

警方當場詢問事發經過時，黃嫌卻因毒駕精神恍惚，只能發出鬼叫聲。（圖／翻攝畫面）





新北市一名黃姓男子，過去就曾有毒駕紀錄，卻仍不知悔改，週二（6日）下午騎車行經淡水區淡江大學校門前時，卻又不明原因失控自摔，轄區警方與消防人員到場時，發現他神智不清，口鼻處更有不明白色粉末，研判他可能剛施用毒品後又再度毒駕上路，只能先行將他戒護就醫，後續帶回篩檢，發現呈現安非他命、K他命陽性反應，詢後依公共危險（毒駕）與毒品罪嫌函送法辦。

據了解，淡水警方週二（6日）下午4時許接獲報案，淡江大學校門口前出現自撞車禍事故，派員趕到現場時，發現32歲黃姓男子自撞倒臥在地，面對警方與消防人員詢問事發經過與傷勢狀況時，卻神智不清語焉不詳地鬼叫，口鼻處更有不明白色粉末，研判是毒駕上路，因此派員戒護就醫。

廣告 廣告

黃嫌口鼻處出現白色不明粉末。（圖／翻攝畫面）

後續於當天晚間6時許，將黃男帶回交通分隊，實施毒品唾液快篩，呈現安非他命、K他命陽性反應，詢後依公共危險（毒駕）與毒品罪嫌函送士林地檢署偵辦。

而黃嫌並非第一次毒駕肇事，前年9月間，他駕車行經水源街一段時，同樣因為毒駕上路，精神恍惚下衝到對向車道，撞上小貨車，導致2部車車頭嚴重毀損，當時他在送醫途中，因傷口疼痛不斷痛苦呻吟，向救護人員坦承「我有用毒品！」然而事隔1年多，黃男依舊不知悔改，再度毒駕上路，不僅被警方法辦外，也被依法製單開罰新台幣1.5萬元以上，9萬元以下罰鍰並移置車輛，另將採集尿液檢體送驗。

淡水警分局指出，去年9到12月間，共計查獲94件毒駕案件，「毒駕」如同行動炸彈，嚴重威脅用路人生命安全；警方採取零容忍態度，持續加強校園周邊及重點路段的巡邏攔檢，全力杜絕悲劇發生，守護市民與學子的安全。

黃嫌前年曾毒駕開到對向撞上貨車。（圖／翻攝畫面）

東森新聞關心您

吸食毒品，有害身心健康。

更多東森新聞報導

新北男持喪屍毒咬警遭壓制！ 女友愜意喝飲料看他被捕

新北保全酒駕欠繳17萬！ 被扣押薪水債權才現身

通緝犯毒駕載女友趴趴造！警在車廂翻出管制刀械匕首

