毒駕惡男揪友逃亡「車上開毒趴」釀1死2傷遭羈押

他跟2名毒友還正在車上開毒趴，一路吸到茫，警方在毒友的車上搜出10多包。（圖／東森新聞）





撞死彰化員林女會計師的陳姓男子，逃亡26小時終於落網，誇張的是警方攔車圍捕時，他跟2名毒友還正在車上開毒趴，一路吸到茫。警方在毒友的車上搜出10多包、約10多公克的毒品；另外在撞死人的白車裡，也找到依托咪酯跟安非他命，懷疑陳姓男子當下混吸2種毒品肇事。陳男被依過失致死、過失傷害跟毒品等罪移送，遭裁定羈押。

鐵灰轎車臨停路邊，穿刑警外套的警方正在搜車採證，白衣男子雙手反銬坐在地上，他就是前天（18日）下午在員林開車衝撞停紅燈機車，釀成1死1傷的肇逃嫌犯。另外2名男子是他朋友，3個人被警方圍捕時，竟然還正在車上開毒趴，有夠囂張。

廣告 廣告

民眾：「兩台警車這樣，他們都便衣，我以為是在吵架還是怎樣，我就怕那個槍啊，趕快跑進來。」

便衣刑警開偵防車埋伏跟監，在員林山腳路一段趁機攔車，持槍逮人，附近民眾看到大陣仗都嚇傻，還以為是當街尋仇，原來是在抓壞人。

這台銀灰色轎車是穿橘色外套王姓男子的，穿藍衣是陳姓男子，2人是毒友，還協助藏匿肇逃的陳姓男子。警方在車內搜出一堆毒品，有安非他命、海洛因、大麻、K他命，跟俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯等，約10多包、10多公克的毒品。

員林副分局長蕭志旺：「緝獲涉案的陳姓男子，3人都有吸食毒品的情事。」

3個人吸了毒還大膽開車，幸好警方及時壓制逮人，否則很可能又會撞車傷人，釀成另一個悲劇。回顧整起事件，11/18下午13:04，陳姓男子在員林開車猛撞，釀1死2傷，下午1點半棄車在社頭的產業道路，就打電話叫毒友來接他，住旅館或朋友家，揪毒友開車在彰化員林晃。11/19下午15:10分，躲了26小時終於落網。

目擊民眾：「跑不掉的啦，跑不掉，不是酒駕，毒駕，就是通緝犯這樣而已。」

據了解，45歲陳姓男子無業，疑似有毒品前科，平時在宮廟遊手好閒，闖禍白車車身滿布黑色摩擦痕跡，就是嫌犯冷血奪命的鐵證。警方在車內找到依托咪酯、安非他命，陳姓男子疑似混吸2種毒品肇事，被依過失致死、過失傷害，跟毒品罪送辦。

東森新聞關心您

吸食毒品，有害身心健康。

更多東森新聞報導

獨家／台鐵爆「攝狼」1男拍2男洗澡！刑警赴七堵宿舍搜索

獨家／擾鄰男嗆警「知道我誰嗎」遭壓制 警：我管你是誰

1-9月已5468件毒駕！毒品唾液快篩 上路執法

