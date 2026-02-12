毒駕惡行拖警致死！國民法官重判女嫌死刑 郁方感動淚謝法官
記者林宜君／台北報導
震驚社會的員警殉職案，歷經審理終於一審宣判。新北地方法院由職業法官與國民法官組成合議庭，針對女嫌毒駕拖行員警致死案作出死刑判決，引發社會高度關注與討論，支持與質疑聲浪同時湧現。案件發生於前年9月底，新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫執勤時，遭女子陳嘉瑩駕車衝撞並拖行，最終撞擊護欄重傷不治。檢方依殺人罪起訴，全案由新北地院依《國民法官法》進行審理，歷經6天言詞辯論後，合議庭於11日宣判，認定被告犯殺人罪，判處死刑，並褫奪公權終身。案件仍可依法提起上訴，尚未定讞。
庭審期間，被害人家屬情緒激動，劉宗鑫的父母與妻子一度在法庭內下跪，請求法院判處極刑，畫面令人鼻酸。劉父陳述，兒子遭拖行後裝備散落，身體多處重創、內臟破裂，場面慘烈，但他仍以兒子堅守職責、為公殉職為榮，認為其英勇事蹟將被記錄於警界歷史。
判決結果公布後，藝人郁方在社群平台發文表示：「以前這種案子台灣是不會判死刑的，真的謝謝許必奇法官，很有肩膀，感謝您！我感動到都哭了，真的！謝謝您。」郁方公開點名承審法官表達敬意，引發網友熱議。支持者認為，此判決為殉職員警討回公道，也展現司法對重大暴力犯罪的態度，但也有網友提醒，我國死刑案件依法須經二審、三審審理，並經最高法院定讞及法定程序後方能執行，後續仍有司法程序待完成。
