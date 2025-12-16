毒駕慣犯奪命！昔撞藥局被輕放？ 警：當時未搜毒

基隆市近日發生一起毒駕奪命案件，引發社會譁然。（圖／東森新聞）





基隆市近日發生一起毒駕奪命案件，引發社會譁然。肇事的55歲楊姓男子過去就有多次毒駕前科，曾四度被警方查獲車上持有毒品，卻在短短一週內接連肇事，先是在藥局前自撞，隨後又毒駕撞死一名外出買菜的婦人，造成10輛汽、機車受損。家屬質疑，警方為何在前一次事故中未對楊男進行毒品快篩，才釀成憾事。

警方說明，楊男數日前在藥局前自撞門口欄杆時，並未查獲其身上持有毒品，且對答清楚，自稱是癲癇發作，依現行法規，警方在未發現毒品、未發生重大事故，或未出現明顯行車不穩情形下，無法強制進行毒品快篩。

基隆市警察局指出，楊男屬毒駕累犯，在此次致命事故發生前，已四度被查獲車內藏有毒品。警察局長林信雄表示，警方已研議，未來對於毒駕累犯，將採取更嚴格作為，必要時建請檢察官聲請預防性羈押，以防止再度危害公共安全。

回顧案發經過，楊男一週前曾在藥局前自撞，當時向警方表示自己有服用藥物，因熬夜或睡眠不足導致癲癇發作。警方依法製作筆錄後將其放行，未料5天後，楊男再度上路毒駕，失控衝入路中央，不僅撞毀防撞桿，還波及多輛汽機車，造成一名55歲婦人不幸身亡。

楊男過去也曾坦言，若有身體狀況，其實不應該開車，應將心比心，避免危害他人，卻仍再度鑄下大錯。警方表示，楊男將依違反《毒品危害防制條例》、公共危險罪及過失致死罪等，移送基隆地檢署偵辦。

基隆地區短短6天內接連發生毒駕奪命事件，警方已加強路檢與臨檢勤務，相關毒駕防制機制與法規是否足以遏止累犯行為，也再次成為社會關注焦點。

