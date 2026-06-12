毒駕拒檢撞死2路人不治 肇事男今年才因吸毒獲輕判4月
桃園30歲張姓男子昨（11日）晚間吸食安非他命後駕車上路，拒檢逃逸，沿途闖紅燈、蛇行狂飆，最終失控撞死2名停等紅燈行人，自己也傷重不治。值得注意的是，張男今年3月才因施用毒品遭判刑，法官考量其符合自首要件，並認為施用毒品危害多屬「自戕身心健康，對他人生命、身體等尚無重大明顯實害」，判處4月徒刑、可易科罰金，未料3個月後便釀成重大死亡車禍。
警方昨晚執行巡邏勤務時，發現張男駕駛的車輛行駛不穩，疑有危險駕駛情形，於是上前攔查，但他拒絕配合並加速逃逸，沿途蛇行、闖越紅燈，警方追緝約3公里後，張男在桃園敏盛醫院附近失控衝撞2名正在停等紅燈的行人，不僅造成60歲侯姓男子及65歲葉姓男子傷重不治，張男送醫搶救於今日凌晨宣告死亡。
據了解，張男毒品前科累累，自2018年起即多次因施用毒品遭判刑，2022年再因吸毒遭裁定觀察勒戒，2023年執行完畢後，張男仍未戒除毒癮，2025年8月因施用安非他命及涉嫌交易依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）遭警方查獲，尿液檢驗呈安非他命陽性反應，案件經檢方起訴後由新北地院審理。
新北地院今年3月針對施用毒品部分作出判決。法官認為，張男在警詢時主動坦承施用毒品，符合自首要件，依法減輕其刑；審酌施用毒品犯罪危害多以自戕身心健康為主，對他人生命、身體及財產法益尚無重大明顯實害，考量其坦承犯行、犯後態度等因素，最終判處有期徒刑4月，得易科罰金。未料判決後僅3個月，張男即因毒駕拒檢，釀成重大死亡事故。
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