毒駕拒檢撞警車！高雄男遭連轟6槍仍脫逃 8小時後台南被逮

高雄35歲黃姓男子拒檢撞警車逃逸，警方開6槍制止仍逃脫，8小時後在台南永康區落網。(圖／翻攝畫面)

高雄市新興分局中山派出所巡邏員警今9日凌晨3時25分行經明星街與南台路口時，發現一輛自小客車違規停放，車上兩名男子形跡可疑，遂上前盤查。現場瀰漫濃厚毒品氣味，副駕駛座17歲少年配合下車，但駕駛、35歲黃姓男子見狀竟發動車輛拒檢逃逸，先撞擊巡邏車後又衝撞員警，造成警車右側凹陷，一名員警左前臂擦挫傷，經送醫縫合後無大礙。

為制止嫌犯持續衝撞，員警依法朝車輛左側前後輪開槍6發，但黃男仍趁隙駕車逃逸。新興分局隨即組成專案小組，透過監視器追查，鎖定黃男逃往台南藏匿。

警方於9日11時35分，會同台南市警察局刑警大隊、永康分局與保大特勤中隊跨區合作，在永康區將黃男緝捕到案，並於現場查獲毒品愷他命。

警方調查，黃男有毒品與公共危險前科。全案訊後依公共危險、妨害公務等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

