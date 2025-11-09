毒駕拒檢撞警逃逸 警開六槍跨縣市逮人送辦

警方巡邏車在盤查過程中遭嫌犯蓄意衝撞，造成車側鈑金變形受損。（記者張翔翻攝）

記者張翔／高雄報導

高雄市警方9日凌晨在明星街與南台路口發現一輛違停自小客車，員警上前盤查時車內散發疑似毒品氣味，駕駛隨即發動車輛拒檢並衝撞巡邏車及員警，造成巡邏車受損與一名員警手臂擦挫傷，員警依法對車輛輪胎射擊6發，但仍遭逃逸。警方立即組成專案小組，調閱監視器鎖定逃逸車輛行蹤，於9日上午會同臺南市警方在臺南永康區緝獲拒檢逃逸黃姓駕駛，全案依公共危險等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

新興分局表示，中山所巡邏警組9日凌晨3時25分執行巡邏勤務時，於明星街與南台路口發現一輛違停自小客車，車上兩名男子形跡可疑，員警上前盤查。盤查時現場散發濃厚毒品氣味，駕駛隨即發動車輛拒檢逃逸，並先後撞擊巡邏車及衝撞執勤員警，造成巡邏車右側受損，一名員警左手前臂擦挫傷，經包紮縫合治療後無生命危險。

為制止駕駛持續衝撞危害，員警依法使用警械，對肇事車輛左側前、後輪各射擊合計6發，仍未阻止車輛趁隙加速逃逸；副駕駛為未成年（17歲）當場留置帶返派出所偵辦。新興分局隨即成立專案小組，擴大調閱周遭監視，利用科技辦案鎖定逃逸車輛行蹤。

今（9）日上午11時35分，專案小組會同臺南市警察局刑大偵五隊、永康分局偵查隊及保大特勤中隊，在臺南永康區緝捕該名黃姓駕駛嫌犯（35歲），黃嫌面對優勢警力圍捕，自知難逃最終束手就擒。黃嫌訊後依公共危險等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。