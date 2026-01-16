毒駕拒檢逃逸! 員警破窗逮人查獲喪屍煙彈

社會中心／吳玟誼 蔡承翰 台北報導

"毒駕"拒檢、飆速逃逸！今天凌晨，警方在台北萬華巡邏時，發現一輛轎車沒開大燈，立刻上前攔查，沒想到，駕駛加速逃逸，還闖紅燈，最後被警方攔下時，駕駛頑強抵抗、不開門，員警破窗逮人，在車上查獲喪屍煙彈，而嫌犯也被測出是毒駕，全案依公共危險、毒品等罪嫌移送。

大半夜，銀色轎車油門猛踩，不管前方是紅燈，直接飆速逃逸。

員警緊追在後，不斷鳴笛，但嫌犯不停就是不停。

警車前後包抄，終於將他攔下來，但駕駛遲遲不肯下車，還把車門反鎖，這下更可疑了，員警立刻用警棍破窗。

嫌犯如此心虛，果不其然，一搜車上滿滿毒品，當場將他依現行犯逮捕。





事發就在16號凌晨3點多，台北萬華西園路及長沙街口，巡邏員警看見一輛轎車沒開大燈，沒想到，嫌犯拒檢逃逸，在路上一路飆，險象環生，警方強力執法，破窗逮人，唾液快篩一測，呈現陽性反應，又是毒駕。

毒駕又違規，還好警方及時攔查，沒釀成更嚴重危害。





