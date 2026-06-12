毒駕拒檢釀3死！肇事男遭起底出事前還在賣車 「一頭藍髮」正面照曝

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桃園30歲男子張紘愷11日晚間涉嫌毒駕拒檢，開車逃逸過程中高速衝撞，造成2名無辜路人死亡，自己也傷重喪命。事後被起底，他長期有毒品前科，今年3月才因毒品案遭判刑，沒想到仍再度涉毒，最終釀成悲劇。

毒駕拒檢釀3死！桃園藍髮二手車商張紘愷毒品前科累累，肇事前 還在臉書Po文賣車。（圖／翻攝自臉書，下同）

張紘愷在龜山經營二手車買賣，平時還會拍攝短影音介紹車輛。就在事故當天上午，他還曾於臉書社團發文販售二手車；今年5月拍攝介紹Honda Fit影片時，更對車輛性能大談心得，還自豪表示「還沒踩到底」，而影片中出現、車尾貼有「藝」字貼紙的白色Fit，正是這次肇事車輛。

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根據判決紀錄，張紘愷自2018年起就多次因吸毒遭判刑，2022年又因施用毒品遭逮，經法院裁定觀察勒戒後，於2023年3月執行完畢釋放。不過他在釋放後3年內再度碰毒，2025年8月因施打安非他命及涉嫌交易依托咪酯煙彈遭警方查獲，尿液檢驗對安非他命、甲基安非他命均呈陽性，案件已由桃園地檢署起訴。

事故發生後，張紘愷的越南籍阮姓妻子12日上午前往醫院認屍，對外界詢問是否知情丈夫吸毒一事未作回應。桃園地檢署表示，已通知犯保協會桃園分會協助死者家屬，提供慰問金及法律協助，包括協助扣押張紘愷名下財產，以保障被害人家屬權益。

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