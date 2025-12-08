毒駕拒檢飆逃被逮！「海洛因藏車內」 警棍猛砸窗抓人

嫌犯唾液快篩呈陽性，車內找到海洛因等各式各樣的毒品。（圖／TVBS）

一場驚心動魄的警匪追逐戲碼在桃園至新北市間上演，警方成功攔截一名毒駕嫌犯。7日下午，桃園保大員警在八德區發現一輛搖晃不穩的可疑車輛，駕駛原本假裝配合調查，卻突然加速逃逸，警方從國道一路追至新北市三峽，最終趁紅燈時將人車攔下。為避免波及無辜民眾，員警果斷使用警械，經檢測發現駕駛體內含第二級毒品安非他命成分，車內更搜出海洛因等多種毒品。

嫌犯唾液快篩呈陽性，車內找到海洛因等各式各樣的毒品。（圖／TVBS）

警方與嫌犯的對峙過程驚險萬分。當警車攔住轎車後，員警立即用警棍猛力敲打車窗，喝令駕駛下車。面對嫌犯的抗拒，警方不得不採取強制手段，將車窗敲出一個大洞，隨後兩名員警合力將駕駛拉出車外。其他警力迅速趕到現場，以優勢人數將嫌犯壓制在地。

整起追逐事件從市區延伸到國道，再回到市區，警方展現了不放棄的精神。保安警察大隊第一中隊分隊長方寧舟表示，駕駛經唾液毒品快篩試劑檢測，結果呈現第二級毒品安非他命陽性反應。

警方隨後依法開罰，當場將車輛移置保管，並將嫌犯移送新北地方檢察署偵辦。在車內搜查過程中，員警發現了海洛因等各式各樣的毒品。這起毒駕事件加上與警方的街頭追逐，也嚇壞了不少目擊的民眾。

這次行動展現了警方維護公共安全的決心，同時也警惕大家毒品與毒駕的嚴重危害。警方成功攔截這名毒駕嫌犯，避免了可能發生的更嚴重交通事故，保障了用路人的安全。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

