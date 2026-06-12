毒駕拒檢飆速撞死2人 男也不治

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

台中梧棲轎車失控自撞路邊停放車輛及路樹翻覆，消防局救出三人送醫，其中二人不治，車內發現毒品。（記者陳金龍翻攝）

（另開新視窗）

記者陳華興、陳金龍∕綜合報導

又傳毒駕撞死人憾事！桃園市三十歲張姓男子十一日晚間毒駕逃避警方追緝時，在桃園區敏盛綜合醫院旁撞死正在等紅燈的二名路人，張男十二日凌晨也因傷重宣告不治；台中梧棲十一日晚間發生一起死亡車禍，疑兩輛車競速飆車，一輛黑色轎車失控自撞路樹，造成二死一傷，車內驚見毒品。

張男涉嫌在吸食安非他命後毒駕，前天晚間在桃園區春日路拒檢逃逸，警匪在市中心來回追逐約六公里後，張男車輛在敏盛醫院前失控打滑，撞上正在路口等紅燈、剛從敏盛醫院就診和探病離開的六十歲侯男與六十五歲葉男。

廣告 廣告

據了解，桃園警分局當時疑似正追查涉嫌毒品案男子，追緝路線從春日路延伸至經國路一帶，嫌犯疑因高速逃逸，在敏盛醫院附近失控衝撞路旁變電箱，再波及站在人行道旁停等紅綠燈的二名行人。

侯男與葉男受到頭部大面積撕裂傷、四肢開放性骨折、斷肢等傷勢，當場沒有呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治，張男則一度受困車內，被救出送醫搶救後也在昨天凌晨宣告死亡。桃園地檢署表示，張男尿液檢驗呈現安非他命陽性反應。

另外，台中市梧棲區中華路一段十一日晚間發生轎車自撞路旁車輛及路樹案件。二十九歲許姓男子駕駛黑色轎車，載兩名同為十九歲的陳姓友人，車輛疑因車速過快失控，高速攔腰撞擊路邊停放的車輛及路樹後，整輛車當場凌空翻覆，駕駛許男當場被強大衝擊力「外拋」飛出車外，摔落至路邊的田裡，當場失去呼吸心跳；另一名被救出時已無意識的十九歲陳姓乘客，在深夜九時許宣告傷重不治，後座的十九歲陳姓乘客四肢擦挫傷、意識清楚，保住一命。

警方調閱監視器，該車疑與另一車輛有競速情事，警方已查明車主身分將依法偵辦。員警在現場勘查採證後，在車內發現白色粉末、後續初篩呈愷他命陽性反應，意識清楚的乘客唾液快篩也呈現愷他命陽性反應，駕駛是否涉有毒駕情事。