毒駕撞倒女志工「2度輾過不停」害慘死！肇事後設斷點逃亡仍被逮

彰化45歲陳姓男子18日吸毒後闖紅燈撞上停等紅燈的機車，不但未停下查看，還加速逃離現場，導致被撞倒的婦人遭車輪二度輾過，最終傷重不治。示意圖，廖瑞祥攝



彰化縣一名45歲陳姓男子18日吸毒後向友人借車，結果撞上正在停等紅燈的女騎士，不料陳男撞上人後並未停下，前、後輪兩度重輾對方，導致遭撞的64歲高姓女志工傷重不治。犯後陳男為躲避查緝，先丟棄肇事車輛，接著又和友人借車，試圖製造斷點，不過昨日（11/19）仍被警方逮捕並依法送辦。

該起事故發生於11月18日，當時陳男駕駛白色轎車行經員鹿路、新義街口時遇上紅燈，結果陳男卻未減速，直接撞上正停等紅燈的3輛機車，其中64歲的高姓婦人被撞倒在地，不過陳男肇事後非但未減速，還踩油門加速逃逸，導致前輪和後輪二度輾過高姓婦人，警消到場時已失去生命跡象，送醫搶救後仍傷重不治。

該段車禍影像被PO上網後引發公憤，警方也隨即展開追查，並於昨日逮捕肇事的陳姓男子。經查陳男撞死人後，因擔心車牌號碼被警方鎖定，於是將車棄置於員林市山腳路一處產業道路，試圖製造斷點，隨後向另一朋友借車，繼續開車亂晃，直到昨日下午3時被警方拘捕，後續將釐清詳細肇事原因，並依公共危險等罪偵辦。

據了解，死亡的64歲高姓婦人長期於員林地藏庵做志工，案發當天上午才剛至地藏庵服務，未料返家路上卻遇上毒駕車輛，不幸慘死輪下。同修聽聞噩耗，難過表示「這麼好心的人，怎會遇到如此厄運」，希望肇事者受到法律應有懲罰。

