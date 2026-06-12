毒駕撞埔鹽分駐所長！原無保請回「大逆轉」改羈押

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣埔鹽鄉毒駕衝撞員警案件，施姓男子原遭無保請回引發爭議，經檢方抗告並補提尿液檢驗報告後，台中高分院撤銷原裁定，彰化地院今（12）日重開羈押庭，最終裁定施男羈押。

彰化埔鹽毒駕衝撞員警案，經檢方補提尿液檢驗報告後出現關鍵變化，法院重開羈押庭，最終裁定施姓男子羈押。（記者陳雅芳攝）

檢方不服提出抗告後，台中高等法院於10日撤銷原裁定，發回彰化地院重審。彰化地院日上午10時重新召開羈押庭，並於10時40分裁定施男羈押。

彰化地院指出，前次裁定駁回羈押聲請，主要原因在於當時僅有唾液快篩陽性結果，且施男前案已完成報到並獲准易科罰金，難以認定有逃亡之虞；同時施男無毒駕、酒駕前科，亦不足以認定有反覆實施同類犯罪的高度風險。

廣告 廣告

不過，案件在檢方補提「尿液檢驗報告」後出現關鍵轉折。報告顯示，施男體內安非他命及甲基安非他命濃度已超過行政院公告標準值，符合刑法第185條之3第1項第3款「尿液檢出毒品濃度達公告標準以上」之構成要件，法院認定犯罪嫌疑重大。

彰化埔鹽毒駕衝撞員警案，經檢方補提尿液檢驗報告後出現關鍵變化，法院重開羈押庭，最終裁定施姓男子羈押。（記者陳雅芳攝）

法院進一步指出，施男於遭盤查時不僅逃逸拒捕，甚至駕車衝撞執法人員致其骨折，已足認有逃亡之虞，且有反覆施用毒品並再犯公共危險罪之可能。考量其對執法人員及公共安全造成重大危害，最終裁定預防性羈押。

高等法院亦表示，原審雖認為證據尚不足以認定羈押原因，但綜合卷內事證與被告情況後，仍有進一步審酌空間，因此撤銷原裁定，發回更裁。

彰化埔鹽毒駕衝撞員警案，經檢方補提尿液檢驗報告後出現關鍵變化，法院重開羈押庭，最終裁定施姓男子羈押。（民眾提供）

值得注意的是，施男過去曾有通緝紀錄，也成為法院重新評估羈押風險的因素之一。

法律界人士對此指出，原裁定與後續羈押結果出現差異，關鍵在於證據完整性提升。退休法官轉任律師郭棋湧認為，唾液快篩可能存在偽陽性疑慮，若未當場查獲毒品，僅依快篩即裁定羈押確實存在爭議，但補上尿液檢驗報告後，犯罪嫌疑明確提高，使羈押裁定更具基礎。

另有退休檢察官轉任律師鄭智文則指出，目前毒駕判定仍以陰陽性為主，缺乏明確數值標準，建議應比照酒駕制度建立具體規範，以減少司法認定歧異。他也強調，司法救濟制度完整，相關爭議應透過抗告與上訴程序處理，而非以情緒性方式批評司法判決。