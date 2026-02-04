毒駕撞廂型車 高架道路一度回堵2公里如停車場

新北市 / 綜合報導

新北三重忠孝橋昨(3)日晚間8點多，因一起車禍事故，導致橋上回堵兩公里，讓其他用路人塞到快崩潰。肇事的是一輛灰色轎車，一路搖搖晃晃，突然加速衝撞前方 廂 型車， 廂 型車擦出火花，180度大迴轉，所幸車上乘客沒有大礙。肇事駕駛毒品快篩呈陽性反應，依公共危險罪函送。

白色 廂 型車行駛在高架上，後方一輛灰色轎車不斷逼近， 廂 型車駕駛疑似察覺異狀，想要切回內側車道閃避，但下一秒灰色轎車突然加速，直接撞了上去， 廂 型車當場失控撞上一旁的防眩板，還擦出火花。

目擊民眾張先生：「當時先聽到一聲碰的撞擊聲，然後再聽到剎車聲，對，然後那台自小客車就開始有點冒煙。」

白色 廂 型車被撞到180度大迴轉，直接停在路中間，而肇事的灰色轎車，則停在內側車道車頭冒煙，民眾：「哇。」

這一撞造成交通大回堵，民眾從上往下拍，儼然就像個大型停車場，所以車輛動彈不得駕駛超崩潰，民眾：「才剛剛要下橋而已。」

事發在3日晚間8點06分，新北市三重區忠孝橋上，22歲的許姓駕駛，突然高速撞擊前方的白色箱型車，造成 廂 型車駕駛與乘客手腳皆有擦挫傷，而事故車輛直接占據車道，也造成後方回堵近2公里，直到8點53分事故車輛拖離，兩名傷者送醫，肇事駕駛毒品快篩呈陽性反應。

三重分局交通分隊副隊長李俊鋒：「自小客車駕駛後續經唾液快篩，為安非他命，依托咪酯陽性，故對其進行採尿。」

而灰色轎車就被拍到搖搖晃晃，一度偏離車道，輕微擦撞一旁護欄車身還彈了一下，果真沒多久就闖禍，雖然車上沒有搜到違禁品，但駕駛毒駕上路，仍被依公共危險罪函送偵辦。

