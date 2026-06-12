毒駕撞斷所長腿! 檢抗告成功 嫌犯改裁羈押

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

中部中心 / 中部綜合報導

毒駕頻傳，彰化埔鹽派出所所長，日前盤查毒品通緝犯，遭到駕駛開車撞斷腿，檢方複訊後聲請羈押，彰化地院卻裁定無保請回，引發社會譁然。地檢署提出抗告，台中高分院撤銷原裁定，發回彰化地院重審，羈押庭開了40分鐘左右，最新結果出爐，法官火速裁定駕駛羈押。

















毒駕撞斷所長腿！ 檢抗告成功 嫌犯裁定羈押

埔鹽所所長盤查通緝犯 遭毒駕駕駛撞傷腿 對於案情不再發表意見 謝謝外界關心。（圖／民視新聞）









民眾高呼口號，支持檢警捍衛公權力，彰化市長林世賢來到彰化地院，聲援挨撞的派出所長，這個月4日，溪湖分局埔鹽所所長陳國銘盤查通緝犯，遭到開車的施姓駕駛撞斷雙腿，查出駕駛涉嫌毒駕，地檢複訊後聲請羈押，但被彰化地院佛系法官裁定無保請回。地檢火速提出抗告，台中高分院認為抗告有理，撤銷原裁定，發回彰化地院更裁，結果出爐，駕駛被地院裁定羈押

廣告 廣告

















毒駕撞斷所長腿！ 檢抗告成功 嫌犯裁定羈押

毒駕駕駛本遭無保請回 檢方抗告成功 台中高分院發回彰化地院更裁 法官火速裁定收押。（圖／翻攝畫面）





駕駛被依公共危險罪裁定收押，被撞的所長陳國銘低調，說讓他好好休養，對於案件不願再多談，強調沒有壓力，而民眾對於毒駕常被法官交保，有不同看法。駕駛毒駕開車撞傷所長，院方先是無保情回引發輿論譁然，檢方抗告成功，羈押庭重開，換了一個法官，硬起來火速裁定准予預防性羈押。





原文出處：毒駕撞斷所長腿！ 檢抗告成功 嫌犯裁定羈押

更多民視新聞報導

毒駕修法重責「無期上MAX」！警促「加碼這招防堵」痛感猛飆升

桃園毒駕拒檢撞死2路人 凌濤：不能等到累犯才祭重刑

桃園毒駕狂飆撞死2路人「引擎都噴飛」 肇事毒犯傷重不治

