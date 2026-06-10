毒駕撞斷所長腿、載10瓦斯車衝撞都放人！「佛系法官」遭炎上…前檢座曝內幕：遲早的事
彰化縣近日接連發生兩起重大毒駕案件，涉案嫌犯不僅危害公共安全，更造成員警重傷，然而兩案嫌犯卻都遭彰化地方法院法官陳德池裁定無保請回，引發外界質疑司法裁量標準，就連法務部長鄭銘謙都公開譴責「完全無法接受」。曾任彰化地檢署檢察官的陳宗元律師就表示，他還在彰檢任職期間，不時就會在社群平台上痛罵這位被警界戲稱為「佛心法官」的陳德池，箇中原因也隨之曝光。
放過毒駕犯被諷「佛心法官」？律師搖頭揭內幕
由於陳德池長期專研毒品犯罪及公共危險案件，甚至曾承辦毒駕致死員警等重大案件，因此如今在短短1週內接連裁定2名毒駕嫌犯無保請回，也讓外界深感諷刺。對此，陳宗元律師也發文直言，由於並未看見卷證，因此他並不知道2名毒駕犯是否該羈押，無法評論陳德池裁定的對錯：「但我只想說，這位『佛心法官』長期以來面對羈押聲請的態度，遇到這種事也只是遲早的事，拖到現在都算晚的了。」
陳宗元律師說明，關於強制處分聲請的問題已在司法界流傳許久，因為不同法官在強制處分聲請中對於心證程度差異極大，遠非一般刑事判決可比：「所以導致心證很嚴格的人，值班時請票的人就少了，心證較寬鬆的人，值班時請票的人就很多」，最後甚至導致檢警在請票時還要「看值班表選黃道吉日」，以免碰到「極端法官」。
陳宗元律師揭露，如果檢察官需要搜索票、監聽票等無法抗告的申請，若一旦被法官駁回則「一點辦法都沒有」，只能換一位法官、補充資料再申請一次；至於羈押雖然可以抗告，但二審發回後由不同法官審核，也會讓原法官不痛不癢、繼續我行我素，也讓他無奈直呼：「基於審判獨立的要求，你也一點辦法都沒有」。陳宗元律師表示，雖然並非認為「法官就應該多核准」，但也同時覺得差異不應有著天壤之別。
兩起毒駕案都「輕輕放下」？法務部長也轟：完全無法接受
回顧陳德池裁定無羈押必要的第一起案件發生於5月30日，一名江姓男子施用俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯後，開著載有10桶大型瓦斯桶的貨車行經彰化縣員林市，過程中不斷衝撞，車上大量瓦斯桶若因碰撞發生意外，後果恐不堪設想，宛如一顆在道路上移動的「行動炸彈」。
案件移送法院後，彰化地院開庭審理羈押聲請，但法官陳德池卻認為無羈押必要，裁定江男無保請回，引發檢警與地方民眾強烈反彈；檢方也隨即提出抗告，台中高分院審理後認為原裁定有再斟酌必要，撤銷原裁定並發回更裁。彰化地院於8日重新召開羈押庭，最終改裁定將江男羈押禁見。
第二起案件則發生於6月4日，一名施姓毒駕通緝犯為了躲避查緝，竟直接倒車衝撞埔鹽分駐所所長陳國銘，導致陳國銘右腿粉碎性骨折，雖然警方掌握相關事證，未料施男到案後仍被法官陳德池裁定無保請回。消息曝光後，引發外界強烈反彈，彰化地檢署也已依法提出抗告。
由於兩起案件嫌犯都涉及毒駕行為，而且具有再次危害公共安全的可能性，卻接連獲准無保請回，引發基層警察士氣重挫。不僅如此，法務部長鄭銘謙更公開表示，法務部對相關裁定「完全無法接受」，直指裁定結果與一般社會常識嚴重脫節。
陳德池背景起底！不認「龜兒子」是公然侮辱罪
隨著兩起爭議案件持續延燒，作出裁定的彰化地院法官陳德池也成為外界討論焦點，現年約50歲的陳德池畢業於東吳大學法律研究所，為司法官訓練所結業學員，長年任職於彰化地方法院刑事庭。值得注意的是，陳德池的專業領域正是公共危險案件及《毒品危害防制條例》相關案件，與此次引發爭議的兩起毒駕案件都有關聯。
司法界人士指出，陳德池向來以個人風格鮮明著稱，過去曾承審多起重大案件，其中最知名的就是震驚全台的「日月明功虐死案」，當時他在判決中引入社會心理學分析及事實查核觀點，最終讓此案維持原判定讞，此外，彰化地院首件國民法官參審案件，就是一起毒駕撞死員警案件，而陳德池則在該案中擔任法官，最終被告遭判處8年6月徒刑定讞。
不過，陳德池過去也曾多次因判決見解引發爭議，最廣為人知的是一起公然侮辱案件，他認定罵人「龜兒子」不構成公然侮辱罪，理由是粗俗用語未必等同侵害人格權，但該案上訴後遭二審法院撤銷改判，被告最終被判拘役20日。陳德池也曾質疑公然侮辱罪的合憲性，甚至曾主動向司法院大法官聲請釋憲，希望推動除罪化或明確化，但被大法官裁定不受理。
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