毒駕撞斷警腿仍獲釋 前檢察官談佛心法官：檢警請票還得挑黃道吉日

施姓男子因涉及毒品案件遭警方查訪時，拒絕配合盤查並駕車逃逸，過程中竟在狹窄巷弄內倒車衝撞員警，造成執勤的埔鹽分駐所陳姓所長雙腿遭車輪輾壓。（翻攝畫面）

近期毒駕造成重大死傷事件頻傳，「佛心法官」彰化地院法官陳德池不到1週內裁定2起毒駕案件無保請回，包含1名警察遭撞斷雙腿與縱放載滿瓦斯桶毒駕男，引發社會輿論。前檢察官、現任律師陳宗元坦言，「這位佛心法官長期以來面對羈押聲請的態度，遇到這種事也只是遲早的事，拖到現在都算晚的了。」

彰化縣5月30日1名江姓男子施用俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯後，駕駛載有10桶大型瓦斯桶的貨車在員林市瘋狂衝撞；施姓毒駕通緝犯6月4日為躲避盤查，竟倒車衝撞埔鹽分駐所長陳國銘致其右腿粉碎性骨折、陳姓警員雙手受傷，孰料上述2案的嫌犯都遭陳德池無保請回，引起社會議論。

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陳宗元昨（9日）於臉書提及，彰化佛心法官被炎上，儘管不清楚這2件毒駕到底該不該押，因為他未看過卷證，故無法評論該法官，「但我只想說，這位佛心法官長期以來面對羈押聲請的態度，遇到這種事也只是遲早的事，拖到現在都算晚的了…我印象中，我還在彰檢時，時不時就要上臉書罵他一次…」。

陳宗元坦言，關於強制處分聲請的問題由來已久，面對強制處分聲請時，不同法官心證程度差異實在太大，遠非一般刑事判決可比，很難有可預測性，因此導致心證很嚴格的人，值班時請票的人就少了，心證較寬鬆的人，值班時請票的人就很多，「檢警在請票，還要看值班表挑選黃道吉日。」

倘若為搜索票、監聽片等無抗告的制度，陳宗元指出，「所以駁了就駁了，你一點辦法都沒有，只能換個法官、補點東西再來一次。」而羈押雖然可以抗告，但二審發回後由不同法官審核，「原法官一樣不痛不癢，繼續我行我素，基於審判獨立的要求，你也一點辦法都沒有。」

「我也不是要說法官就應該多核准，我只是覺得，兩端的差異可不可以不要那麼大。」陳宗元認為，「當然，這些兩端的法官只是少數，只是這些少數進入到強制處分庭，再少數影響也非常的大，畢竟強制處分庭人少。」

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