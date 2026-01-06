毒駕撞死人竟「尿裡加水」一審判8年！他拚交保嘆：爸媽在吃老本

涉嫌在新北市毒駕撞死騎士的黃志豪。侯柏青攝。



48歲男子黃志豪去（2025）年2月假釋期間吸毒開車上路，行經新北市新莊區化成路與中原東路口，竟闖紅燈撞上前方的李姓機車騎士，黃男接受尿液檢測前竟「加水稀釋」卸責，一審國民法庭判8年。高院今天提訊黃男開延押庭，其委任律師強調他沒錢逃亡，盼高院裁定限制住居；黃男則賣慘，主張父母目前只能吃老本度日，希望法院網開一面。法官裁定候核辦。

一審新北地院判決指出，他在去年2/16凌晨施用安非他命，2天後清晨，他開車行經新北市新莊區化成路、中原東路口送貨，明明發現紅燈卻沒煞車，往前直衝撞上前方守規矩的李姓騎士，導致對方送醫不治。黃男雖留在現場卻拒絕驗尿，而他當天下午同意採尿後，竟然在尿液裡加水。檢警送驗後發現，他的安非他命、甲基安非他命呈陽性反應，濃度分別達6852、00000 ng/ml，才揪出毒駕犯行。

一審國民法庭認為，黃男雖然符合自首要件，但合議庭考量他竟在尿液裡加水卸責，因此不予減刑。合議庭審酌，他有竊盜、施用毒品前案紀錄，素行不佳，且沒有積極和被害家屬和解，加上又在假釋期間犯罪，僅能於責任刑上限「小幅度」向下修正，審酌後判8年有期徒刑。他上訴高院。

由於他的羈押期到1/21屆滿，高院今天提訊他出庭了解。律師主張，黃男之前雖然遭通緝，但原因是沒有收到公文，並非故意逃亡；律師請合議庭審酌他已經羈押快11個月，而且完全沒有經濟能力逃亡，希望法院裁定限制住居。

法官問黃男有沒有意見，黃男吐苦水說，父母沒有工作只能吃老本，且媽媽健康不佳，也沒有其他親人可以幫忙，加上弟弟也在通緝下落不明，希望法院網開一面。法官聽完後裁定候核辦。

庭訊結束後，記者問他「為什麼要在尿裡面加水？」黃男則尷尬回答「忘記了」，隨即加快腳步還押看守所。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

