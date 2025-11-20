毒駕撞死人還輾過！唾液快篩3分鐘抓毒蟲 拒測重罰18萬

根據警方統計，國內平均每日查獲44件毒駕案件，毒品駕駛已成為道路上的移動式凶器。交通部為強化毒駕執法，11月19日起正式實施唾液毒品快篩檢測新制，警方可在3分鐘內得知檢測結果。

新制規定檢測過程須全程錄影，並依三大程序進行。首先，實施檢測應於攔檢現場為之，若現場無法檢測，得請受測者至勤務處所或適當場所。其次，須告知受測者試劑有效期限、檢測流程及判讀方式。第三，若檢測失敗，應說明原因並請其重新接受檢測。

民眾若拒絕接受唾液毒品快篩，將面臨嚴厲處罰。初犯可處18萬元罰鍰，吊銷駕駛執照及吊扣車牌2年。10年內第二次拒測，罰鍰提高至36萬元，第三次以上按前次加罰18萬元，並可公布姓名、照片及違法事實。若肇事致人重傷或死亡，車輛將被沒入。

近期毒駕肇事案例令人震驚。台中18歲白姓男子今年10月27日吸食喵喵、喪屍煙彈等毒品後，在北屯區撞擊葉姓行人，不僅未停車還踩油門輾過，導致被害人在車底翻滾數圈，全身重傷慘死。白男目前因涉犯殺人罪被收押，法院裁定第4次延長羈押。

另一起案件發生在彰化縣，45歲陳姓男子11月18日疑似毒駕，在員林市闖紅燈撞倒3輛機車。64歲高姓女志工被撞倒地後，陳男前輪輾過還加速逃逸，後輪二度重輾，造成女志工重傷不治。陳男肇事後丟棄車輛試圖躲避查緝，但仍於隔日被警方逮捕。

交通部表示，目前警察使用唾液毒品快篩試劑檢測已具適法性，此次修法提高執法法律位階，明確毒駕取締程序。租賃車業者若已盡告知義務，駕駛人仍有毒駕或拒測情形，罰鍰將加罰二分之一。慢車駕駛人拒測可處4800元罰鍰並當場禁止駕駛。

