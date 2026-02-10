毒駕撞死最精實所長毫無悔意 女毒蟲拒認罪稱「他硬要找我麻煩」

女毒蟲陳嘉瑩2024年9月開車撞死清水所長劉宗鑫，且犯後毫無悔意，檢方則向法官求處重刑。（圖／翻攝畫面）

新北市土城警分局清水派出所長劉宗鑫，2024年9月30日巡邏時發現30歲女子陳嘉瑩駕駛車輛行跡有異、上前盤查，陳女竟拖行劉宗鑫撞上護欄致死，案件由國民法官參審，10日進入第3天審理，而陳嘉瑩拒絕認罪，進入看守所後還在信中表示「死者不是我的親人，我也很難感到難過」，認為陳沒有反省之意，希望法官求處重刑。

檢警調查，陳嘉瑩當日違停新北地檢署附近遭劉宗鑫盤查，陳女因持有毒品心虛，害怕身上的喪屍菸彈露餡而衝撞劉員，將其拖行300公尺，送醫搶救後仍傷重不治，陳嘉瑩則被依殺人等罪起訴。

全案由國民法官參審，6日起連續多日開庭，而陳嘉瑩9日庭審時拒絕認罪，稱自己沒有殺人意圖，也並非故意開車撞及施工護欄，認為自己被劉宗鑫拉著衣袖影響開車，以為開車後劉會放手，沒預料到會有死亡結果。

10日則進入第3天審理，法官針對雙方進行量刑調查，檢方指控，陳嘉瑩案發後在看守所時，曾寫信表示自己「很無奈」，「但死者不是我的親人，我也很難感到難過」。

而家屬曾詢問陳嘉瑩「你知道你撞死人嗎」，她卻回「因為他（劉宗鑫）硬要找我麻煩，不想被冤枉」，檢方認為陳嘉瑩沒有反省之意，向法官求處重刑。

檢方也傳喚劉員曾經的羅姓部屬出庭，羅員證明劉工作認真、盡忠職守且為人和善，把派出所當第二個家，更常親自帶隊巡邏、以身作則，可說是土城警分局最精實的所長，而劉員曾透露「清水是最後一站」，表達有意轉往內勤，沒想到遇上死劫，檢方認為劉員辭世並非只有生命逝去，更毀了基層的靈魂。

陳嘉瑩則辯稱，她在獄中有服用情緒穩定藥物，才會表現出冷淡情緒，自己不是沒有想到道歉，而是對方家屬情緒激動，讓她不敢當面致歉，劉父則表示不可能原諒被告，且希望求處陳嘉瑩死刑，全案則將於11日宣判。

