毒駕撞死警一審18年半遭撤銷 發回新北院更審

新北市 / 綜合報導

去年七月新北市三重，發生令人心碎的車禍！警車執勤當中被毒駕高速衝撞，造成27歲員警黃瑋震殉職，新北地院一審判嫌犯黃國維18年半。30日二審宣判，高院認為一審國民法官庭，用「2個加重結果犯」重複評價，程序有疏失，撤銷原判決發回更審，也是國民法官法施行後首例。而黃瑋震家屬委任律師，則表示對結果很意外，會與家屬討論後續如何進行。

全體員警列隊敬禮，送殉職同事黃瑋震最後一程，生離死別場面不少人哭紅雙眼，一場車禍奪走年輕員警性命，幸福家庭也因此破碎。肇事駕駛黃國維，神情恍惚站都站不穩，去年7月13日，他毒駕開車高速衝撞警車，造成員警1死2傷，一審國民法官審理，遭重判18年半，二審卻把案件發回地院更審，原因出在引用法條，不能安全駕駛致死，和妨害公眾往來安全，地院視為兩個加重結果犯，但高院認為僅能擇一判決，程序上有疏失撤銷原判決。

廣告 廣告

黃瑋震家屬委任律師葉書妤說：「發回的部分確實比較意料之外啦，但我們一樣還是尊重司法判決，可能再跟家屬看說，後續我們要怎麼進行。」高院不做出新判決，而是要求地院再審一次，也一一點出疏失，認為審判長，應向國民法官說明，審判基本原則，被訴罪名之構成要件，及法令解釋，而國民法官，也未對爭點實質辨析和評斷，未適當回應被告防禦權，發回更審盼能完備程序。

律師李育昇(非當事律師)說：「二審法院如果認為一審判決不當，是有權力自為判決，但本案二審法官認為，已經有妨害被告防禦權的情形，因此發回一審重新審理，這也是國民法官法實施以後的第一例。」執勤員警被毒駕撞死，官司打了一年多又回到原點，對家屬而言，不管判比18年半更多或更少，至親的離去生命的殞落，是永遠的痛。

原始連結







更多華視新聞報導

三重毒駕車禍 2路人遭肇事車猛撞骨折送醫

10分鐘3車禍！毒駕悚撞8車4人傷 男遭逮送辦

又是毒駕！ 大學生騎山路返家 遭撞飛險墜山谷

