毒駕撞死2人害3命！毒蟲張紘愷連續吸毒3月卻獲輕判 新北地院回應了

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毒蟲張紘愷有多項毒品前科，3月才因毒品案遭判刑，11日又在吸毒後再次上路，追撞2路人導致悲劇。（圖／報系資料照）

桃園市桃園區11日晚間發生嚴重車禍，30歲毒蟲張紘愷在吸食安非他命後上路，因形跡可疑而遭警方盯上，但他拒檢不停、加速逃逸，在敏盛醫院前撞上侯姓和葉姓路人導致2人喪命，他也送醫後不治身亡，而張3月才因毒品案遭新北地院輕判，如今又釀成大禍，院方也做出回應。

張紘愷11日晚間吸食安非他命後駕車上路，桃園警分局員警巡邏時發現其形跡可疑，示意他停車受檢，但張拒檢不停、加速逃逸，期間還多次闖紅燈、蛇行且危險駕駛，警匪雙方追逐3公里，前後約5分鐘，張最終在敏盛醫院旁撞上2路人，2被害人當場失去生命跡象，送醫後不幸身亡，張也身受重傷，經救治後喪命。

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據了解，張紘愷學歷為國中畢業，他從事科技業，家庭經濟狀況勉持，且有多項毒品前科，2018年就曾因吸毒遭逮，2022年再次因施用毒品被抓，新北地院將其送觀察勒戒，2023年執行完畢釋放。

但張在2025年8月又再度落網，他在桃園交易依託咪酯（俗稱喪屍煙彈）遭查獲，警方扣得毒品煙彈4顆和手機等證物，他在警詢時坦承自己在吸食安非他命，全案依法送辦，張也被檢方起訴，法官在量刑時，認為他因販毒案被抓時，坦坦承其施用安非他命，是對於未發覺之罪自首而接受審判，依法減輕其刑，判有期徒刑4月並得易科罰金，沒想到他在短短幾個月後就釀成大禍。

新北地院則回應，承辦股係依據被告2025年8月間施用毒品客觀事實所為之個案審酌；至於被告施用毒品後，倘又有酒駕或毒駕之行為，此與單純施用毒品行為顯然為不同之個案事實。本件法官就該案僅就被告去年8月間施用毒品行為個案審酌，與近日所涉之毒駕行為無涉。

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