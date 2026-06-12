毒駕撞死2路人 張男過往涉毒又涉詐再曝光

張姓男子的妻子(左2)對於外界詢問「知不知道他吸毒」，不願回應。(記者周敏鴻攝)

〔記者周敏鴻／桃園報導〕毒駕害侯姓、葉姓2名路人枉死的毒品列管人口張姓男子，自己也傷重不治，今年2月間，張男才被新北地方法院依違反毒品危害防制條例，判處4月有期徒刑，得易科罰金，據指出，張男是因為在新北市鶯歌區住家吸食安非他命被逮，但他的妻子、原籍越南已取得身分證的阮姓女子，對於外界詢問「知不知道他吸毒」，卻不願回應。

張男被判刑的毒品案件起訴書中指出，張男經新北地方法院裁定送觀察、勒戒後，認無繼續施用毒品的傾向，2023年3月13日執行完畢釋放，新北地檢署以不起訴處分確定，但張男不知悔改，於前次觀察、勒戒執行完畢釋放後3年內，去年8月14日被警方採尿起回溯96小時內，在住家吸食安非他命；另，去年8月13日晚間，張男還在桃園市交易依托咪酯煙彈，被警方查獲，其中依托咪酯煙彈案件已由桃園地檢署另案起訴。

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據指出，張男除涉及毒品案件，也涉入多起詐欺案件，其中詐欺部分的最近1件判決，是因為他明知沒有iPhone可販售，卻在網路上騙人，2024年5月間被新北地方法院判處6月有期徒刑。

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