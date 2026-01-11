毒駕撞翻臨停車！ 25歲男急丟喪屍煙彈「掉腳邊」

新北市 / 綜合報導

毒駕上路，害人又害己！昨天下午5點多，一名48歲的林姓駕駛，行經新北三重環河南路三段時，將車臨停在路邊，不料卻遭後方車輛高速追撞，整個噴飛還側翻，林姓駕駛全身擦挫傷，肇事車輛則是當場起火，開車的25歲李姓男子，神情恍惚，事後還心虛丟棄喪屍煙彈企圖滅證，卻不偏不倚掉在自己腳邊，被眼尖員警發現，李姓駕駛經毒品快篩呈現陽性，被當場逮捕扣車移送法辦，警方也建請檢察官將他聲押。

轎車臨停在路邊，下一秒，被後方一輛來車高速追撞，整輛車被推撞到路邊草叢，撞上護欄後側翻在地，肇事車輛則轉了180度，撞擊瞬間引擎還蓋冒出火光，車頭起火燃燒，滿地都是撞擊後的車殼碎片，警消獲報立刻趕到現場撲滅火勢，肇事轎車車頭，冒出陣陣白煙，車輛因劇烈撞擊嚴重毀損。

一名身穿條紋衣的男子，坐在兩輛車中間神情恍惚，他就是肇事的李姓駕駛，警方VS.李姓駕駛說：「我要給你做快篩，你同意嗎，(同意)，可以啦，嘴巴打開。」員警察覺不對勁，對他實施毒駕快篩，果然呈現陽性反應，警方說：「煙彈喔，(對，在他旁邊而已)。」

車禍就發生在昨(10)日下午5點多，新北三重區環河北路三段上，當時48歲的林姓駕駛，臨停在黃線上，被25歲的李姓駕駛，當時正要開車回家，卻恍神追撞，林姓駕駛車輛被撞翻，全身擦挫傷，李姓駕駛車輛也起火，手臂擦傷，但他下車時身上卻掉出喪屍煙彈。

警方VS.李姓駕駛說：「依托咪酯，(對)。」煙彈就這麼不偏不倚，掉在他的腳邊根本無從抵賴，據了解李姓駕駛平時是工人，卻染上吸毒惡習，甚至毒駕肇事，新北市三重交通分隊代理中隊長曾鈺翔說：「員警於事故現場發現犯嫌丟棄之依托咪酯煙彈，當場依法逮捕。」

毒駕上路，危害無辜用路人，幸好遭撞的林姓駕駛沒有生命危險，李姓駕駛這回除了吃上罰單，也被依公共危險等罪嫌移送法辦。

