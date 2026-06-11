毒駕撞警無保請回！「佛心法官」再掀爭議 高分院撤銷發回、彰院明重開羈押庭

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所長陳國銘遭毒駕嫌犯撞斷腿，內政部長劉世芳前往探視，此案嫌犯無保請回，高院裁定撤銷發回更裁。（圖／報系資料照）

彰化縣埔鹽分駐所所長陳國銘日前查訪通緝犯時，遭28歲施姓男子毒駕衝撞，雙腳遭車輪輾壓骨折送醫。彰化地院原裁定施男無保請回，引發警界與社會譁然；經檢方抗告後，台中高分院認為羈押必要性仍有再審酌空間，撤銷原裁定發回更裁，彰化地院預定明（12）日上午10時召開羈押庭。

據了解，施男涉嫌施用毒品後駕車，警方查獲時其毒品快篩對依托咪酯類及甲基安非他命均呈陽性反應；然案發過程中，施男駕車衝撞執勤員警，導致所長陳國銘雙腳遭輾壓受傷，案情曝光後引發外界高度關注。

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台中高分院指出，施男已坦承施用毒品及造成員警受傷，卷內資料亦顯示其駕車過程確有輾壓員警右腳情形，且施男過去曾有遭通緝紀錄。綜合相關事證後，原審認定羈押原因不足的理由，仍有進一步斟酌必要，因此撤銷原裁定，發回彰化地院重新審理。

值得注意的是，原先裁定施男無保請回的法官陳德池，日前也曾在另一件引發爭議的瓦斯車毒駕案中，裁定江姓駕駛無保請回，當時即遭外界質疑過於寬鬆，更被部分網友戲稱為「佛心法官」。

而該起瓦斯車毒駕案經檢方抗告後，同樣遭台中高分院撤銷發回，彰化地院已於本月9日改裁准江男預防性羈押；如今施男案再度出現相同情況，也讓外界關注後續羈押結果。

法界人士分析，案件遭上級法院撤銷發回後，實務上通常會重新分案處理，避免由原承審法官再次審理，以維護程序公正與社會觀感，降低外界質疑空間。

彰化地院表示，已於昨日收到高分院發回卷宗，並完成重新分案程序，目前由承辦法官排定開庭，預計明日上午10時召開羈押庭，決定施男是否羈押禁見。

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