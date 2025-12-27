毒駕撞6車釀3傷 還涉2起肇逃

和平區二十五日發生交通事故，肇事小貨車駕駛逃逸。警方查獲肇事車輛，掌握肇事駕駛為失聯移工。（民眾提供，中央社）

記者陳金龍∕綜合報導

吳姓男子二十六日開車行經高雄市大寮區與六部車發生碰撞，造成三人輕傷。吳男坦承開車前施用毒品依托咪酯，另被查出涉嫌兩起交通事故並肇逃，訊後依公共危險等罪嫌移送。

四十歲吳男當天晚間開車行經大寮九和路，不明原因偏離至對向車道碰撞正在停等紅燈的車輛，共波及六部車，造成吳男等三人輕傷，其中兩人送醫救治。警方到場檢測，吳男沒有酒駕，但坦承在開車前施用二級毒品依托咪酯。

警方後續擴大追查，比對案發時間前後交通事故及監視器影像，發現吳男疑似涉及另外兩起交通事故並肇逃，總計擦撞兩部車，造成一人輕傷，併案偵辦中。全案訊後依公共危險等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

另外，蔡姓男子二十五日下午駕駛大型重機載著妻子行經台中市和平區福壽路，與一輛小貨車對撞。蔡男頭部擦挫傷、左腳骨折，蔡妻肋骨及脊椎骨受傷，兩人經送台中市區醫院急救後，轉往台南永康奇美醫院就近醫治。蔡男經檢測無飲酒情形。

警方到場發現，肇事的小貨車已逃逸未留在現場，調閱沿線監視器發現該車往南投方向逃逸，經聯繫南投警方共同追緝肇事車輛及駕駛，目前已查獲肇事車輛採證中。警方掌握，肇事駕駛為失聯移工，鎖定對象將查緝到案。