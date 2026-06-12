毒駕案頻傳 林世賢赴法院聲援檢警並籲勿縱容毒犯

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記者蕭麗鳳/彰化報導

針對毒駕案頻傳，屢生事故甚至奪走多條人命，彰化市長林世賢繼日前專程前往監察院陳情調查「毒品駕駛案件頻傳及毒駕防制制度是否存在重大缺失」，12日再赴彰化地方法院聲援檢警並籲請勿縱放毒駕犯，並強調，有關毒品氾濫與毒駕危害不僅危及人命，甚已成國安事件，籲請中央地方與全民共同重視！

層出不窮的毒品與毒駕案件，已嚴重侵蝕社會安全網，單單以上個月彰化縣為例，竟然在彰化市就先後發生兩起重大毒駕事故，造成4人死亡、多人受傷，另埔鹽鄉亦發生毒駕拒檢衝撞員警事件，導致員警重傷送醫，相關案件不僅造成家庭破碎，也讓社會大眾對於毒駕問題日益嚴重深感憂慮。

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林世賢市長強調，毒品駕駛已不再只是單純的刑事犯罪或治安問題，而是直接危及無辜用路人生命安全的重大公共安全議題，想想看，人民每天行走在道路上，卻可能隨時因他人施用毒品後駕車而遭受無法挽回的傷害，政府當然有責任建立更有效的預防及管理機制。

▲林世賢表示，目前毒品甚至已經危害到國家安全了，所以我們全民都要重視，中央跟地方政府更要聯手查緝，尤其是毒品的源頭管制問題。（圖/彰化市公所提供)

毒品問題的嚴重性絕不能等閒視之！林世賢12日在彰化地院表示，目前毒品甚至已經危害到國家安全了，所以我們全民都要重視，中央跟地方政府更要聯手查緝，尤其是毒品的源頭管制問題。其中，目前危害最嚴重的「依托咪酯」（俗稱喪屍煙彈）源頭原料，竟然沒有被列為毒品的管製藥品，令人不可思議！

此外，林世賢指出，有關近來辛苦偵辦毒品案件，以彰化縣為例，移送法院偵辦的36件，竟然有17件被無保請回，讓人感到憂心忡忡，為此，到法院來聲援辛苦偵辦毒品與毒駕案的檢警人員，希望法院能夠給檢警鼓勵，對於重大危害治安與人民安全的毒品與毒駕勿再縱放。

同時，林世賢也籲請全民一起來關心毒品與毒駕回題，所有的家長更都要關心自己的孩子，在外面交往朋友的情形，千萬不要沾到毒品，否則一碰到就完蛋了，總而言之，基於毒品與毒駕已是國家安全問題了，請大家一起來重視。