社會中心／綜合報導

昨（11）日行政院才拍板修法，提高毒駕刑責，不料晚間就又發生毒駕撞死人悲劇。而面對政院版的草案，朝野立委都認為立度稍嫌不足，甚至喊話應該死刑。眼看毒駕成為國安議題，民眾都希望趕快修法，讓毒駕不要再出現。

毒駕失控加速狂衝，致死致傷，層出不窮。還有英勇所長被撞斷腿，嫌犯卻遭輕放，更無奈的是，11號行政院剛拍板修法加重刑責，當晚桃園再傳悲劇。民眾：「早上的時候因為我們去運動，那時候車子少，那毒駕的話就會開得太快，以前是擔心酒駕現在是更擔心毒駕。」民眾：「我覺得毒駕這件事情，如果頻繁地發生的話，如果無期徒刑沒辦法解決的話，可能需要再更加重罰刑。」

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毒駕死傷事故頻傳！ 院版草案遭朝野立委質疑「力度不足」

毒駕死傷事故頻傳! 院版草案遭朝野立委質疑"力度不足"（圖／民視新聞）民眾都希望盡速修法，毒駕衝擊治安，輿論撻伐，行政院會拋出刑法修正草案，全面提高毒駕刑責，單純毒駕行為，拉高到5年以下徒刑，毒駕致重傷從最高7年以下，拉高到10年以下，毒駕致死最重則判12年，得併科300萬元罰金。要是10年內再犯，最重維持無期，但最低拉高到七年起跳。車輛不論是誰的，都將直接扣車。另外若是現役軍人，刑事責任跟罰金，更會加重。行政院長卓榮泰：「對於毒駕因而致死致傷，或者是連續再犯，我們都認為應該要從重量刑。」

毒駕死傷事故頻傳！ 院版草案遭朝野立委質疑「力度不足」

毒駕死傷事故頻傳! 院版草案遭朝野立委質疑"力度不足"（圖／民視新聞）

政院版全面提高刑期，但看在立委眼裡，普遍認為應該再加重。立委（民）王定宇：「處罰是應該的，但是要阻止這樣的行為，光是處罰是不夠的，怎麼樣從源頭去斷絕，所以毒駕也好，用毒也好販毒也好，法律能夠定多重就多重，我認為槍斃都在所不惜。」立委（國）洪孟楷：「過去我們都主張毒駕致死，最重要求處死刑，並且要沒入車輛，毒駕一經查獲就要沒入車輛，這才是真正的源頭打擊源頭管理，嚇阻毒品也要同步進行，如果要揍一頓才有用那就用揍一頓，重點在於要讓毒蟲害怕。」攤開數據，去年一到五月間，新北就取締毒駕335件，但今年同期卻高達2465件，是去年的7.4倍，而彰化5月短短19天，就逮到兩起毒駕，奪走4命，民眾共同心願，只有趕快修法，不讓上路都提心吊膽。

原文出處：毒駕死傷事故頻傳！ 院版草案遭朝野立委質疑「力度不足」

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