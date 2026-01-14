毒駕氾濫！新北警42天抓832件 扣車「拖吊場不夠用」

新北市警局長方仰寧今日在市政會議專案報告「打擊依托咪酯阻斷毒駕」，提到警方於42天內查獲832件毒駕案，查扣車輛導致移置保管場地不足，市長侯友宜指示交通局協助尋找場地。

新北警方42天內查獲832件毒駕。（圖／資料畫面）

方仰寧指出，依托咪酯口味多樣、便宜、容易取得，掺入電子菸濫用造成毒駕增加，甚至流入校園荼毒學生，上月20日「毒品唾液快篩」上路後，讓警方有效即時檢驗進行查緝，據統計新北市警局去年9月至12月取締毒駕專高達1220件，名列六都第一，期間事故發生數降低3.5％、死傷人數降低6％，毒駕移置保管車輛更達564件，近來42天更查獲多達832件，毒駕車輛移置保管場9處公有拖吊場中有7處滿載不夠用。

對此侯友宜表示，新興毒品依托咪酯氾濫，按照查緝數據相當一天20件毒駕在新北市跑，「等於是殺人的工具陪著一個殺人犯盲目地在新北市街頭」，因此他要求市府團隊與市警局全力打擊毒駕加強取締，提到「毒品檢驗唾液快篩量能絕對不能不夠用，沒有就用市府預備金全力支援，並要求各單位全力配合，市警局保管停車場不夠用要求交通局協助解決問題。

方仰寧感謝市府協助尋找保管場地，並表示警方期能阻斷供需減少毒害，透過跨局處合作，成立新北毒品防治辦公室，另針對校園防毒則推動「識毒、快篩、蒐證、溯源」4步驟，除了教育宣導外也加強校警聯合巡查。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

