毒駕狂飆害死2無辜路人 毒蟲張紘愷藍髮高清正面照曝光

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毒蟲張紘愷擔任二手車業務，11日晚間毒駕撞死2路人，他自己也不治身亡。（圖／翻攝畫面）

桃園市11日晚間發生嚴重車禍，30歲毒蟲張紘愷在吸食安非他命後上路，因形跡可疑而遭警方盯上，但他拒檢不停、加速逃逸，在敏盛醫院前撞上侯姓和葉姓路人導致2人喪命，他也送醫後不治身亡，而張是龜山某車行二手車業務，11日上午還在二手車社團內推銷，沒想到晚上就害死無辜路人跟自己。

張紘愷11日晚間吸食安非他命後駕車上路，桃園警分局員警巡邏時發現其形跡可疑，示意他停車受檢，但張拒檢不停、加速逃逸，期間還多次闖紅燈、蛇行且危險駕駛，警匪雙方追逐3公里，前後約5分鐘，張最終在敏盛醫院旁撞上2路人，2被害人當場失去生命跡象，送醫後不幸身亡，張也身受重傷，經救治後喪命。

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據了解，張紘愷學歷為國中畢業，平時與家人和越南籍妻子在鶯歌居住，他有多項毒品前科，2025年8月因販賣喪屍煙彈被逮，他又坦承自己吸食安非他命，吸毒部分被新北地院判刑4月有期徒刑。

張紘愷在法院自稱是在科技業上班，實則是在桃園某二手車行擔任銷售，他染著一頭藍髮，平時還會拍攝短影音並創立粉絲專頁想增加業績，但其專頁追蹤者才14人，案發當日上午還持續在二手車社團推銷，沒想到晚上就害死無辜路人跟自己。

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