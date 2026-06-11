毒駕猴載妹撞等紅燈女騎士害骨折 警搜出喪屍菸彈逮人扣車

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陳男吸食毒品後騎車上路，撞上停等紅燈的彭女，導致她骨折送醫。（圖／翻攝畫面）

新北市中和區10日晚間發生毒駕案，31歲陳姓男子騎乘機車，載著25歲詹姓女子行經中正路、圓通路口，陳男因吸毒後精神恍惚，撞上停等紅燈的30歲彭姓女騎士，彭女鎖骨骨折，被緊急送醫救治，警方則載陳男身上搜出電子菸和喪屍菸彈，經毒品唾液快篩後確認呈依托咪酯陽性反應，全案依法送辦。

據了解，陳男吸食毒品後還騎車上路，10日晚間9時許載著詹女行經中正路、圓通路口，而他疑似吸毒後精神恍惚，沒有注意車前狀況，從後方追撞正停等紅燈的彭女。

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強大撞擊力道讓彭女被撞飛，並導致他左側鎖骨骨折及左手、左腳多處擦挫傷，警消獲報後立刻到場，將她送往雙和醫院救治，陳男及詹女均受有多處擦挫傷，無送醫。

警方調查確認陳男及彭女酒測值均為0.0mg/L，無酒後駕車情事，但對陳實施毒品唾液快篩檢測，結果呈依托咪酯陽性反應，並查獲電子菸主機1支、依托咪酯菸彈1顆，當場將其逮捕。

警詢後依刑法公共危險罪，及毒品危害防制條例將陳男移送新北地檢偵辦，毒駕行為則依《道路交通管理處罰條例》第35條第1項第2款及第35條第9項規定製單舉發並扣留車牌、查扣其車輛。

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