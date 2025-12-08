毒駕男假停車秒逃竄國道 警破窗揪行動毒庫

員警用警棍猛力敲擊副駕車窗。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





警方跨縣市逮行動毒庫！桃園警方在八德發現一輛轎車左搖右晃，趕緊上前攔查，對方假意配合，卻踩油門一路逃往國道，直到新北市三峽遭優勢警力包抄，才停了下來，但他拒絕配合，遭員警破窗拖下車才就範，果然透過唾液快篩確認他毒駕上路，更在他車上找到大量海洛因、安非他命等各式毒品。

用警棍猛力敲擊副駕車窗，另一頭駕駛座旁，員警試圖破窗。警方：「幹嘛，（怎樣），幹嘛，（開門。）」

波麗士大人都已經在眼前，駕駛不但不下車，還狂按喇叭不配合。警方：「打P擋了沒啊，下來，下來啦。」

隨後再來了支援警力，合力將駕駛拖下車，早在先前駕駛就已經逃過一次，這回可不會再讓他跑掉，附近駕駛跟乘客看傻眼，激烈地警匪扭打就發生在眼前，地點還是在車多的交流道。

事發在12月7號下午1點，桃園警方巡邏時，發現這輛白色轎車搖搖晃晃，發覺不對勁上前攔查，駕駛一開始假裝配合，實則是油門一催，跑給警察追，從八德區福德一路衝衝衝，雙方在國道上，展開激烈地警匪追逐，駕駛猛飆了10分鐘，最後在三鶯交流道上停等紅燈時，警車趁機加速擋在他前方，原來就是因為他毒駕心虛，見到警察就慌。

保安警察大隊第一中隊分隊長方寧舟：「經使用唾液毒品快篩試劑，進行檢測檢測出第二級毒品，安非他命陽性反應。」

根據了解他是47歲的蔡姓男子，警方更當場查獲車內有海洛因、安非他命、K他命，以及含依托咪酯的喪屍煙彈，帶著大量毒品上路，疑似就是藥頭要賣毒，轎車變成行動毒庫，這回毒駕又涉嫌運毒遭逮，除了被依法偵辦，也將追蹤誰是跟他訂購的買家，以及他的上游到底從哪來，要斬斷毒品鏈。

