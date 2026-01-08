毒駕男拒檢狂逃 龜山警圍捕起獲安非他命、鎮暴槍

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】龜山分局今（8）日凌晨破獲一起毒駕拒檢案件，60歲邱姓男子因未繫安全帶形跡可疑，遭員警攔查時竟加速逃逸，警方隨即通報攔截圍捕，最終順利將其制伏，當場起獲安非他命及疑似鎮暴槍，依法移送偵辦。

男子拒檢逃逸，警方將其攔停後在車上查獲毒品及鎮暴槍。（記者翻攝）

龜山分局表示，今日0時30分許，員警在龜山區中興路巡邏時，發現一輛黑色休旅車駕駛未依規定繫安全帶，且行徑可疑，遂上前攔查。不料邱姓男子（60歲）拒不配合，突然踩油門逃逸，員警立即尾隨並通報線上警力支援，於短時間內成功攔停該車。

警方當場在車內查獲安非他命毒品2.26公克、吸食器1組，另起出一把疑似鎮暴槍（仍待鑑驗是否具殺傷力），全案警詢後，依違反《毒品危害防制條例》及公共危險罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

龜山分局呼籲，毒品不僅危害自身健康，更嚴重威脅公共安全，警方將持續強力打擊毒品犯罪，維護用路人生命安全。

