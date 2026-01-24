毒駕男拒檢衝撞逃逸 信義狂飆到文山自撞！4違規舉發最高22萬元
【記者江孟謙／台北報導】黃姓男子今天（24日）凌晨3時許駕車行經信義區莊敬路一帶，因邊用手機邊開車，且跨越雙黃線，遭巡邏警方攔查，未料該車卻加速逃逸還衝撞員警，警方立即拔槍涉及，最終黃男逃竄至文山區木柵路一帶，失控自撞路中央分隔島後停下，警方共舉發黃男4件交通違規裁罰金額最高22萬6800元，還依法將他移送偵辦。
黃男凌晨遭警方攔查時，一度停車配合，沒想到在攔查期間突然又踩油門加速逃逸並意圖衝撞員警，行徑相當危險。警方雖開槍制止，但小客車仍逃逸。
追緝過程中，該車行駛至文山區木柵路一帶時，失控自撞路中央分隔島後停下，警方包圍後實施搜索，在車內查獲2組含有依托咪酯之電子煙彈，現場以毒品藥物快篩試劑及唾液快篩試劑檢驗，初驗結果均呈現依托咪酯陽性反應，，全案依違反毒品危害防制條例及公共危險等罪嫌移送北檢偵辦。
此外，警方查出黃男無照駕駛，還拒檢逃逸、毒駕、跨越分向限制線等違規，依法開單告發，最低裁罰金額8萬1600元，最高22萬6800元。
更多壹蘋新聞網報導
伍思凱兒遭爆「餵大麻誘女上床」 本尊喊冤遭抹黑
獨家｜全聯尾牙人人有獎「保底1.2萬」 頭獎6位數！玖壹壹、TRASH嗨唱
MFK台灣「起家厝」華麗變身 砸重金引進AI客製化刻字機
其他人也在看
頂大生魂斷台64！小黃丟包他遭4車輾 高大成：垃圾
一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，與司機爆發衝突，遭對方丟包在台64快速道路上，最終遭四車輾斃身亡，法醫高大成受訪時就怒噴司機的行為，直言：「你有這麼垃圾嗎？」中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 22則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 490則留言
台中女警嗆開槍盧秀燕！家屬揭「職場霸凌」黑幕、律師曬親筆信還原真相
去年12月間，台北發生張文隨機殺人事件，事件發生後，台中25歲的黃姓女偵查佐，失控在社群上發文嗆「盧秀燕腦門開3槍」引發喧然大波，黃女目前遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師揭露女兒遭「職場霸凌」、被排擠孤立，甚至被偵查隊關姓副隊長關進會議室「收驚」，造成女兒就此失控脫序。今（27日）下午，黃家透過律師公開女警親筆信，還原遭霸凌的真相。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 24則留言
獨家／新車失竊17年通知領回 竟在「贓物庫」變報廢車
獨家／新車失竊17年通知領回 竟在「贓物庫」變報廢車EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 12則留言
2026台灣燈會「進嘉門 • 伊嘉人」新住民燈區溫暖點亮嘉義
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府今（26）日在縣府中庭舉辦「2026台灣燈會—新住民燈區」宣傳記者會，台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
星二代餵毒騙砲3／金曲歌王家人屢涉重案 伍靖暴力襲警黑歷史也曝光
本刊調查，今年31歲的伍靖，8年前在美國街頭亮刀被捕，他自稱在國外求學感受到霸凌，出於自衛本能，才會帶刀，移送法院後，因他提出身心有狀況的診斷證明，才沒留下前科。當時，父親伍思凱坦言「非常心疼」，表示理解兒子的身心煎熬，會陪他度過難關。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 2則留言
嫌單車太慢爆粗口 廂型車駕駛亮刀嚇壞人｜#鏡新聞
新北市警方26日晚間接獲報案，一名廂型車的駕駛經過國慶路時，跟一名單車騎士爆發衝突，駕駛後來還亮刀恐嚇，幸好警方即時趕到現場，當場掏出警棍將刀子擊落，並且把駕駛帶回警局，整個過程都被路過民眾拍下PO上網，大讚警方來的真的很快。鏡新聞 ・ 23 小時前 ・ 1則留言
剴剴案二審宣判！劉彩萱維持無期徒刑、劉若琳依然18年
台灣高等法院今日（27日）上午9點30分將針對保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死1歲男童剴剴案進行二審宣判，二審開庭時劉彩萱起身鞠躬道歉，表示會請律師與死者家屬談賠償，法官剛剛已宣判，維持一審刑度，劉彩萱無期徒刑、劉若琳被判18年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
孫生老媽又惹事! 偷店家名牌包 落網瞎扯:眼睛開刀看不見
社會中心／洪巧璇、黃啓豪 新北報導網紅孫生的媽媽又惹事！26號下午1點，她到新北市淡水一間鍋燒意麵店用餐，趁店員不注意，偷偷潛入店家儲藏室，偷走老闆的名牌包以及2千元財物，當場被抓包，沒想到她卻和警方供稱，自己眼睛開刀看不見，不知道拿了什麼，最後仍被警方依竊盜現行犯逮捕。員警vs.報案民眾：「錢包，原本包包放在裡面。」穿著羽絨外套的婦女，手靠在桌上撐著頭，她偷竊被逮個正著，警方到場也沒怕，一副若無其事的樣子，這名女子就是網紅孫生的媽媽。26號下午1點多，孫姓竊賊來到新北市淡水區中山北路上，一間新開的鍋燒意麵店用餐趁業者不注意，偷偷跑進去店家儲藏室，偷走餐廳老闆的名牌包，以及包包內共計2千元的財物，民眾報警後，孫生的母親，竟和警方瞎扯說自己眼睛開刀看不見，不知道拿了什麼。孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見（圖／民視新聞）孫生媽媽偷的就是這顆台幣5萬8千多元的Gucci貝殼包，而抓包孫媽偷竊的，就是站在她旁邊，穿著藍色帽踢男子，他是"半導體千金"張喬菲的先生，王元，也是他親眼目睹孫媽的偷竊行為，才見義勇為，幫忙抓賊。淡水分局水碓派出所所長周名鴻：「趁隙潛入店家儲藏室竊取店員包包，準備離去時遭民眾發現攔下並報警，依竊盜現行犯將其逮捕。」孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見（圖／民視新聞）孫生的媽媽早就不是第一次偷竊，卻屢勸不聽，母親一再惹麻煩，也讓孫生相當無奈。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見 更多民視新聞報導罷王美惠連署涉造假 國民黨嘉義市黨部11人被起訴最新／涉掏空台鹽綠能公司4億 陳啓昱遭押逾1年1200萬交保桃園驚傳「紅衣女墜樓」頭顱破裂身亡！民俗專家示警1事民視影音 ・ 1 天前 ・ 3則留言
衛福部提「斷片觀察室」 基層：別過分期待急診！請家屬認命清便溺
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 每到尾牙季節，國內醉酒鬧急診室的新聞時有所聞，衛福部次長林靜儀接受媒體採訪時，提出可參考國外，考慮設「斷片觀察室」安置醉酒者。台北市醫師職業工會今（26）日發聲，強調這一類咎由自取的娛樂行為令人厭煩，「最後很可能在急診睡了一覺就出院」，認為不要對急診有過分的期待，若無法在事前克制行為，就請家屬認命的清理酒醉者造成的髒...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
北市潤餅店遭潑「粉紅漆」！ 醋男疑因「情感糾紛」報復｜#鏡新聞
台北市信義區大道路上一間潤餅店，昨天(1/27)凌晨被一名男子潑撒粉紅色油漆，案發後警方循線調查，在10小時內就將嫌犯逮捕到案，至於案發原因，疑似是國中同學間爆發情感糾紛。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
長庚回顧八仙塵爆醫療重建之路 並追思良醫莊秀樹醫師
八仙塵爆事件屆滿十週年，為回顧這段重要的醫療歷程，並向當年全力投入救治與後續照護的醫療團隊致敬，林口長庚醫院於1月27日舉辦「八仙塵爆十週年紀念暨莊秀樹醫師追思會」。活動以『感恩、希望、前行』為主軸，邀請曾參與急性救治與重建照護的醫師、護理師、返院支援的整形外科系友，以及一路攜手走過復原之路的傷友與家屬齊聚一堂，在回顧中彼此問候，也在重逢中看見重生的力量。活動於林口長庚第一會議廳舉行，包括健保署陳亮妤署長、長庚醫療公益發展委員會陳昱瑞主席、長庚決策委員會程文俊主任委員、長庚決策委員會陳建宗副主任委員、林口長庚外科部林有德部長、整形外科系林承弘系主任、一般整形外科顏琤嬑主任、林口長庚前灼傷中心主任楊瑞永，以及臺灣燒傷暨傷口照護學會理事長吳思賢等人均出席，一起向醫療團隊與傷友表達敬意。陳昱瑞名譽主任委員表示，八仙塵爆造成大量重度燒燙傷患者湧入，林口長庚在四小時內接收了四十餘位傷患，平均燒傷面積高達體表面積50%，院內第一時間成立應變指揮中心，動員大量人力與醫療資源，並由整形外科承擔燒燙傷急性處置與後續重建醫療的核心任務。陳建宗副主任委員進一步指出，事故發生後兩週內，整形外科更全面暫停所有常台灣好新聞 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
替代役男踹椅背與司機爆口角被丟包台64高架 遭4車輾斃駕駛刑責曝光
新北市台64線快速道路西向27.5公里附近，昨天（25日）凌晨發生1起驚悚的死亡車禍，25歲的替代役男溫姓男子，搭乘46歲林姓男子駕駛的多元計程車時，因多次踹車門及椅背遭駕駛林男制止引發口角，被請下車丟包，倒臥在快速道路上，相繼遭4台汽車輾過，當場爆頭慘死，相關駕駛到案說明，後續將依「過失致死罪嫌」，將包含林男等5名駕駛移送新北地檢署偵辦三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
酒後靜置隔離 恐變用健保睡覺
日前有男子酒後自傷，大鬧台中澄清醫院中港院區急診處，毆打護理師致腦震盪。醫師工會直言，不該把所有暴力歸類為酒醉誤事，且不論醫護有無提告，國家都應追究當事人惡行。衛福部次長林靜儀則向法界喊話，不要再認為病人身體不舒服「其情可憫」，傷害救命治療的人是加倍惡劣。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
春節假期去哪玩？北中南飯店住房專案登場，舞獅迎春、在地體驗、情人節浪漫一次滿足！
春節住房專案1.漢來日月行館開幕屆滿一年、鎖定高端市場的漢來日月行館，今年農曆年館方傳揚與結合在地文化，推出魚池書法家鄭連鈺的新春墨寶寫春活動，以及初一至初三（2/17至19）於茶屋，辦理茶席體驗，為旅客奉上在地魚池鄉的茶香之美；同時，因應今年的西洋情人節就在年...styletc ・ 23 小時前 ・ 發表留言
漢來飯店北中南三館迎新春 住房專案加碼年味活動、情人節專案同步推出
漢來飯店事業群積極搶攻農曆新年商機，集結旗下三大據點，台北漢來、漢來日月行館與高雄漢來，推出相關住房優惠與年味十足精彩活動。農曆大年初一的上午，三館將同時於大門前方安排舞龍舞獅，以鑼鼓喧天的祈福熱鬧氛圍與所有旅客共同迎接新年。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發表留言
內湖驚見「逛街柴」！偷溜離家出走逛大賣場 靠1物神助攻找到飼主
日前，北市內湖分局港墘派出員警，於執行巡邏勤務時接獲報案，表示在某大賣場內，發現一隻迷路的柴犬，獨自在通道間徘徊，疑似與飼主走失，考量犬隻安全及賣場營運秩序，賣場人員遂通報警方協助處理。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
頂大雙學士役男下月退伍！生活單純忙面試 遭運將丟包台64線慘死
新北台64線高架道路25日凌晨發生一起死亡車禍。一名擁有頂大雙學士學位的25歲溫姓替代役男，搭乘多元計程車返家途中，疑因酒醉踹椅背與46歲林姓司機爆發口角。林男竟將溫男丟包於高架橋上，導致溫男隨後遭後方4輛車連環輾斃，死狀悽慘。溫男原訂下月退伍，正積極準備求職，前途看好卻驟逝。警方調查，林姓司機涉嫌惡意丟包致死，4名肇事駕駛也涉過失致死。全案依過失致死罪嫌將林男及4名駕駛移送法辦，林男另面臨違規停車及拒載罰則。此事件震驚社會，凸顯高架道路丟包的危險性及駕駛責任。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6則留言
學霸兒遭司機丟包快速道路被輾死 母悲痛相驗淚灑殯儀館
據了解，溫男擁有國立頂尖大學雙學士，目前擔任替代役，他25日凌晨搭乘林男的車從文山區返家，車輛行經台64線時，林男不滿溫男頻頻踢到其椅背，林男一氣之下將車子停靠路邊，將溫男趕下車後離開。而溫男下車後竟躺在快車道路面上，39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男及45歲魏男駕...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 發表留言
剴剴案》惡保母姊妹二審維持原判 郁方落淚怒嗆廢死團體
台北市惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹2023年凌虐1歲10月大男童「剴剴」致死，震驚各界；台北地院國民法官庭將劉彩萱重判無期徒刑、劉若琳判18年徒刑，可上訴；高等法院今上午9時30分宣判，高院合議庭駁回劉彩萱、劉若琳上訴，維持原判。藝人郁方數度落淚，並批評廢死團體最不需要存在於這個地球上。自由時報 ・ 1 天前 ・ 81則留言