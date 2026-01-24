毒駕男拒檢衝撞逃逸 信義狂飆到文山自撞！4違規舉發最高22萬元

【記者江孟謙／台北報導】黃姓男子今天（24日）凌晨3時許駕車行經信義區莊敬路一帶，因邊用手機邊開車，且跨越雙黃線，遭巡邏警方攔查，未料該車卻加速逃逸還衝撞員警，警方立即拔槍涉及，最終黃男逃竄至文山區木柵路一帶，失控自撞路中央分隔島後停下，警方共舉發黃男4件交通違規裁罰金額最高22萬6800元，還依法將他移送偵辦。

黃男凌晨遭警方攔查時，一度停車配合，沒想到在攔查期間突然又踩油門加速逃逸並意圖衝撞員警，行徑相當危險。警方雖開槍制止，但小客車仍逃逸。

追緝過程中，該車行駛至文山區木柵路一帶時，失控自撞路中央分隔島後停下，警方包圍後實施搜索，在車內查獲2組含有依托咪酯之電子煙彈，現場以毒品藥物快篩試劑及唾液快篩試劑檢驗，初驗結果均呈現依托咪酯陽性反應，，全案依違反毒品危害防制條例及公共危險等罪嫌移送北檢偵辦。

小客車自撞後遭移置。翻攝畫面

此外，警方查出黃男無照駕駛，還拒檢逃逸、毒駕、跨越分向限制線等違規，依法開單告發，最低裁罰金額8萬1600元，最高22萬6800元。

小客車於文山區自撞。翻攝畫面

