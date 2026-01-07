毒駕男拒檢「繞著板橋車站逃」頻違規 15分鐘吃22張紅單罰逾13萬元

【記者曾佳俊／新北報導】新北市一名26歲張姓男子昨（6）日深夜騎乘機車、一邊使用手機通話，行經板橋區民生路三段、四維路128巷口時遭警攔查，張男心虛拒檢加速，於板橋車站周邊逃竄，期間瘋狂違規如闖紅燈、逆向、騎上人行道等，最後於板橋車站前被警網圍捕到案，嫌犯經唾液快篩檢測呈毒品陽性反應。警方調查，張男逃逸期間15分鐘之內連續違規22次，後續移送法辦外，將開罰13萬1300元罰鍰。

昨日深夜11時許，新北市海山分局員警巡邏時發現一名騎士騎乘時低頭滑手機，因此主動上前攔查。不料，該騎士拒檢還加速逃離現場，警匪追逐過程中，張男不顧自己與用路人安危，不斷闖紅燈、違規變換車道、逆向行駛，甚至騎上板橋火車站前的人行道，企圖躲避查緝，但最終仍被優勢警力攔截逮捕。

警方事後調查，張男經唾液快篩檢測呈現毒品陽性反應，詢後依公共危險、毒品危害防制條例》罪嫌移送法辦；此外張男逃竄期間違規闖紅燈、逆向、危險駕駛，約15分鐘內22次違規，警方後續將依違反《道路交通管理處罰條例》開罰，估計罰金達13萬1300元並吊扣牌照2年。

嫌犯騎車繞著板橋車站，甚至想藉著騎上人行道脫身，最終仍不敵優勢警力圍捕落網。翻攝畫面

