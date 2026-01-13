毒駕男拒繳9萬元罰金拖8年扣不到1500元 台南分署查封財產秒繳清 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

台南市的蔡姓男子因毒駕被警方查獲，罰款9萬元，蔡男拖了8年拒繳，行政執行署台南分署核發執行命令扣押蔡男存款，2次僅扣得1515元，台南分署發出查封財產的最後通牒，蔡男發現台南分署「玩真的」，今（13）日到場全數繳清。

台南分署表示，蔡男是於107年2月間駕駛自用小客車行經台南市中西區環河街，經台南市警第二分局員警攔查經測試檢定有吸食毒品，遭台南市政府交通局裁罰新台幣9萬元，逾期未繳納，經台南市政府交通局等移送台南分署強制執行。

執行人員於111年8月間核發執行命令扣押蔡男之存款，扣得272元、再於112年10月間核發執行命令扣得1243元，執行人員通知蔡男應於今年1月5日到場報告財產狀況，但是蔡男並未到場。

就在執行人員準備執行查扣前，蔡男於13日上午到台南分署，說明他因長期在外縣市工作，近日剛好回台南，見到竟要查扣財產的強制執行命令，正好這些年努力工作有餘力可繳，立即將剩餘欠款及罰金全數繳清。

台南分署表示，為配合行政院「五打七安」政策，加強執行相關之罰鍰案件，以保障治安、食安、道安、工安、校安、居安，以及資安，守護安定公義的社會。請民眾切勿心存僥倖，挑戰公權力。並提醒民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，台南分署將強力執行。

照片來源：行政執行署台南分署

