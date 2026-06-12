毒駕男撞死2人奪3命！昔日吸毒自首僅判4月惹議 新北地院：與本案無關

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記者莊淇鈞／新北報導

張紘愷吸毒、販毒前科累累，昨天毒駕害死兩命。（圖／資料照）

桃園市1名30歲男子張紘愷，昨天（11日）毒駕撞死2路人最後自己自撞也賠上性命的，去年（2025年）8月份吸食毒品，今年（2026年）3月份因「符合自首」要件，被新北地院判刑4個月，還可以易科罰金，被網友質疑判刑太輕。對此，新北地院回應表示，本件承審法官就該案僅就被告去年8月間施用毒品行為個案審酌，與近日所涉之毒駕行為無涉。

新北地方法院判決書指出，張紘愷從2018年11月、12月間就因吸毒屢次遭判刑確定的紀錄，2022年還因施用毒品遭逮，並遭新北地院裁定送觀察、勒戒，經強制治療後認定無繼續施用毒品之傾向，因此於2023年3月13日執行完畢釋放。

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但沒想到，張紘愷在釋放後3年內又再次碰毒，去年（2025）8月14日施打安非他命，又因交易依托咪酯煙彈為桃園警方查獲，經警採尿送驗，鑑驗結果呈第二級毒品安非他命、甲基安非他命陽性反應，案件已由桃園地檢署檢察官起訴。新北地院針對吸食毒品部分，在今年3月17日簡易判決，法官認為張紘愷在警訊時「主動」坦承吸毒，已經符合自首要件，依法得減輕刑責。

法官審酌，張紘愷曾接受過勒戒，理應知所警惕並遠離毒品戕害，但仍漠視法規禁令，再次施用甲基安非他命，顯示其戒除毒癮意志力不足，應予非難；但考量施用毒品主要為自戕行為，對他人損害相對較小，且被告坦承犯行、態度良好，並參酌其教育程度、從事科技業及家庭經濟狀況，最終量處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

對此，新北地院表示，承辦股係依據被告114年8月間施用毒品客觀事實所為之個案審酌；至於被告施用毒品後，倘又有酒駕或毒駕之行為，此與單純施用毒品行為顯然為不同之個案事實。本件法官就該案僅就被告去年8月間施用毒品行為個案審酌，與近日所涉之毒駕行為無涉。

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