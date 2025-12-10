毒駕男暴衝連環撞！73歲翁幫倒垃圾遭撞 加護病房治療

一名32歲陳姓男子於9號晚上6點半，吸食毒品還開車，在基隆市南榮路撞擊多輛車輛及行人，造成3人受傷、7輛汽機車毀損的嚴重事故。警方在現場查獲喪屍煙彈和電子煙主機，並透過毒品快篩確認陳姓男子呈陽性反應。其中一名73歲老翁被撞後送往加護病房準備開刀，而事故現場一片混亂，垃圾散落一地，多輛車輛嚴重受損，警方已將戴著頭盔和口罩的陳姓男子帶回調查。

男子毒駕連撞清潔車及民眾，造成7輛汽機車毀損，3人受傷。 （圖／TVBS）

事發當時，基隆市南榮路正有清潔車在進行垃圾收運作業，許多民眾聚集在現場。陳姓男子疑似神智不清，駕車撞上路邊多輛車輛及民眾，導致清潔隊員和正在倒垃圾的民眾受傷。救護人員迅速趕到現場，緊急將傷患送往醫院治療。

根據鄰居表示，其中一名73歲老翁被撞傷，目前仍在加護病房接受治療，準備手術。事故發生時，這名老翁被撞倒並躺在車底下。鄰居描述這名老翁平時人非常好，經常幫助左鄰右舍倒垃圾，卻不幸遭遇這場意外，這樣好心的人竟然被毒駕者撞傷，令人感到十分可惡。

回到事故現場，地上散落著車殼碎片，一輛被波及的機車躺在路邊，坐墊掉落，車殼幾乎全毀，車頭不見蹤影，整輛車已成為一堆破銅爛鐵。

警方除了在肇事車輛上發現喪屍煙彈和電子煙主機外，對陳姓男子進行毒品快篩後確認為陽性反應。調查後發現，陳姓男子沒有工作，有毒品前科，平日遊手好閒到處閒晃。這次毒駕暴衝連環撞不僅毀損7輛汽機車，更造成3人受傷的嚴重後果。警方已將陳姓男子帶回進行進一步調查，釐清事故發生的詳細經過及責任歸屬。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

