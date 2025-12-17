毒駕男深夜「暈一下」撞飛2行人！一男腿骨折 菲律賓人全身傷

半夜遇「毒駕」暴衝，行人無處躲，46歲男(左)遭撞斷腿，菲律賓男(右)全身傷。 (圖／TVBS)

新北市三重區於17日凌晨發生一起嚴重毒駕車禍，一名58歲李姓男子駕駛黑色轎車時疑似受到毒品影響，完全沒有減速直接衝撞兩名行人。這起事故造成一名46歲林姓男子右腳骨折並全身多處挫傷，另一名29歲菲律賓籍行人也全身是傷。警方抵達現場後發現被丟棄的毒品吸食器，對肇事駕駛進行唾液快篩，結果呈現毒品陽性反應，隨即依公共危險、毒駕以及毒品罪將其送辦。

事故發生於17日凌晨一時許，一輛黑色轎車穿越路口時，沒有任何減速跡象就往兩名行人方向高速衝撞。撞擊力道相當大，兩名行人完全無法預測也無處可躲，當場被撞飛。警方接獲報案後立即趕赴現場，發現涉嫌肇事的58歲李姓駕駛正在附近騎樓閒晃。眼尖的警方人員注意到角落邊有被丟棄的毒品吸食器，立即要求駕駛進行唾液快篩檢測。

李姓男子雖然乖乖配合檢測，但辯稱地上的毒品吸食器是之前使用的，並聲稱開車前沒有吸毒。然而，他的唾液化驗結果呈現毒品陽性反應，且地面上用過的針筒也被檢驗出含有安非他命和嗎啡成分。面對這些證據，李姓男子才表示當時開車到一半時，疑似突然「暈了一下」，才導致嚴重事故的發生。

這名肇事駕駛是一名工人，這回竟然毒駕上路，橫衝直撞，撞傷兩名無辜行人。這起驚悚車禍的畫面被曝光，其恐怖行徑差點奪走他人性命。警方已依公共危險、毒駕以及毒品罪將李姓男子送辦，以維護公共安全和交通秩序。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

