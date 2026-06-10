毒駕男為妻兒戒毒浪子回頭 新北分署同意分期繳罰鍰

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〔記者王定傳／新北報導〕30多歲的丁姓男子去年毒駕開車行經新北市板橋區遇警攔查，挨罰12萬元，經行政執行署新北分署寄發傳繳通知，丁主動到新北分署向書記官表示，已戒毒一段時間，剛找到工作，月薪不高，需養育2名幼兒，請求辦理分期繳納，並同意將其名下自用小客車，交給新北分署查封，以示還款誠意；新北分署審酌丁的經濟狀況後，同意其分期繳納，並先將車輛查封，以確保他能按期繳納。

新北分署指出，丁男於去年12月某日清晨，駕駛自用小貨車，行經新北市板橋區館前西路一帶，遇警察攔檢，經測試檢定有吸食毒品，且駕駛非其駕照種類車輛，經新北市政府交通事件裁決處裁處12萬元罰鍰，並吊扣駕照及應參加道安講習。

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罰鍰部分於移送機關分期繳納1期6600元後，未再繳納，餘11萬3400元於今年4月間移送新北分署執行，新北分署寄發傳繳通知，限丁於5月18日前繳納。

新北分署指出，丁接獲傳繳通知後與書記官約定於29日至新北分署說明案情，他表示，當時在市場工作，因為「拉K」後開車，才會產生這筆罰鍰，現衛生局及社會局都有在追蹤其戒治狀況，該事件之後就未再「拉K」。

丁男並指，他剛找到人力派遣工作，尚在試用期間，工作收入不豐，配偶也剛要進入職場，有2名幼兒要養育，請求每月繳納3000元，並同意將其名下自用小客車交給新北分署查封。新北分署審酌丁的經濟狀況後，同意其分期繳納，並先將車輛查封，以確保他能按期繳納。

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